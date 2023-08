Müller! Der Schalker Keeper entschärft einen Raschl-Schuss aus halbrechter Offensivposition und 17 Metern, indem er ihn an den Pfosten lenkt. Zuvor hatte Ritter hervorragend auf seinen Mannschaftskollegen weitergeleitet.

Es bleibt dabei: Die Partie verliert nach und nach an Tempo. Dennoch geben sich die roten Teufel nicht auf, sie haben weiter Bock auf etwas Zählbares.

Kaiserslautern kontert: Ritter nimmt aus dem rechten Halbraum den durchstartenden Rendondo mit. Dessen halbhohe Hereingabe versucht Ritter herunterzupflücken, schafft das aber nicht ganz. So kriegen die Gastgeber die Murmel zumindest kurzfristig geklärt. Anschließend drischt Kraus das Ding aus 28 Metern über das Gehäuse.

Für S04-Anhänger ein netter Blick auf die Statistik: Im 51. Zweitliga-Heimspiel in Folge netzen die Knappen ins gegnerische Tor. Da der FCK allerdings nicht aufsteckt und weiter aggressiv bleibt, ist die Führung alles andere als in Stein gemeißelt.

Es geht hin und her. Erst bugsiert Luthe eine flache Drexler-Flanke von links etwas unkonventionell aus der Gefahrenzone. Im Gegenzug bleibt Redondos Flachpass ebenfalls von links gerade noch an Baumgartl hängen.

13.

Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Simon Terodde

Schalke geht in Front - und natürlich macht es Terodde! Den fälligen Standard tritt erneut Ouwejan nach innen. Am zweiten Pfosten setzt sich der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga im Luftduell mit Kraus durch. Aus sieben Metern nickt er rechts in die Maschen.