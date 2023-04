Heimsieg gegen den Karlsruher SC Darmstadt 98 kommt der Bundesliga näher Stand: 21.04.2023 20:24 Uhr

Der SV Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Heimsieg gegen den Karlsruher SC einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg in die Bundesliga gemacht. Für den KSC gibt es keine Chancen mehr, oben anzugreifen.

Durch das 2:1 (1:1) gegen Karlsruhe baute Darmstadt am Freitag (21.04.2023) seinen Vorsprung auf Platz drei zunächst weiter aus und steht mindestens bis Samstag sieben Punkte vor dem Relegationsplatz.

Darmstadt steht damit vor einer Rückkehr in die Bundesliga, aus der der Klub am Ende der Saison 2016/17 abgestiegen war. Seitdem hatten sich die "Lilien" in der 2. Bundesliga etabliert und vergangene Saison Platz vier belegt. Karlsruhe wird die Saison dagegen im Tabellenmittelfeld beenden, der Rückstand auf Platz drei beträgt nun zunächst 15 Punkte.

Wie im Hinspiel dreht Darmstadt einen Rückstand gegen KSC

Darmstadt begann druckvoll, aber Karlsruhe ging in Führung. Bei einem Gegenstoß legte Paul Nebel von der Torauslinie auf der rechten Seite für Fabian Schleusener auf, der für den KSC traf (11. Minute). Doch Darmstadt zeigte eine Reaktion auf den Rückstand: Braydon Manu traf in der 26. Minute aus zwölf Metern zum Ausgleich, nachdem Philipp Tietz den Ball zu ihm durchgesteckt hatte.

Nach der Pause ging Darmstadt in Führung: Fabian Schnellhardt brachte eine Ecke in den Strafraum, Patric Pfeiffer köpfte den Ball in die Mitte, wo Tietz unbedrängt aus vier Metern einköpfte (51.). Beide Teams hatten im weiteren Spielverlauf Chancen, die größten vergab aber Karlsruhe, als Philip Heise (69.) und Lucas Cueto (71.) ihre Möglichkeiten liegen ließen. Wie im Hinspiel gewann Darmstadt nach einem 0:1-Rückstand.

Darmstadts Braydon Manu (l.) im Duell mit Karlsruhes Marcel Franke (r.).

Darmstadt nun gegen Kiel, KSC gegen Düsseldorf

Fünf Spieltage stehen noch aus. Darmstadt spielt am Sonntag (30.04.2023, 13.30 Uhr) bei Holstein Kiel. Zur selben Zeit ist der KSC bei Fortuna Düsseldorf gefordert.