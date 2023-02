Seit neun Spielen ohne Sieg KSC vergrößert Regensburger Abstiegssorgen Stand: 24.02.2023 21:00 Uhr

Der Karlsruher SC hat zum Auftakt des 22. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga Jahn Regensburg mit 1:0 bezwungen und sich mit dem dritten Sieg in Serie weiter von der Abstiegszone entfernt. Regensburg bleibt nach dem neunten Spiel in Serie ohne Sieg auf den Abstiegsrängen.

Mikkel Kaufmann sorgte für den entscheidenden Treffer bereits in der ersten Halbzeit. Kaufmann traf mitten in einer Regensburger Drangphase zur Führung (24.) für den KSC, begünstigt durch einen leichtfertigen Ballverlust von Sebastian Nachreiner. Der 22 Jahre alte KSC-Stürmer traf im dritten aufeinanderfolgenden Spiel und unterstrich damit seine aufsteigende Form.

Regensburg dreimal mit Aluminium, KSC effizienter

Der KSC startete vor 18.000 Zuschauern im Wildpark druckvoll. Erst nach einer Viertelstunde meldeten sich die Regensburger in der Partie an, dafür aber umso eindrucksvoller: Andreas Albers scheiterte mit seinem Kopfball an KSC-Torwart Marius Gersbeck, der den Ball noch an den Pfosten des Karlsruher Gehäuses lenkte.

Besser machte es Kaufmann gleich im Anschluss auf der Gegenseite beim Karlsruher Führungstreffer. Jedoch gingen die Hausherren auch weiterhin fahrlässig mit ihren Chancen um. Der Jahn hatte indes Pech, weil Sarpreet Singhs Distanzschuss nur an die Latte prallte (37. Minute).

Nach dem Seitenwechsel wurde es hitziger. Die Regensburger drängten auf den Ausgleich. Dadurch ergaben sich Räume für den KSC, doch keiner der Konter wurde konsequent zu Ende gespielt. Aber auch der Jahn blieb glücklos: Kurz vor dem Abpfiff setzte Singh einen Schussversuch erneut an das Torgestänge (90.).

Karlsruhe in Rostock, Regensburg gegen Düsseldorf

Der Karlsruher SC muss am 23. Spieltag in Rostock bestehen (Sonntag, 05.03.2023 um 13.30 Uhr). Regensburg empfängt einen Tag eher Fortuna Düsseldorf (13.00 Uhr).