Heimerfolg gegen Greuther Fürth Hannover 96 feiert dritten Sieg in Folge Stand: 28.08.2022 15:26 Uhr

Hannover 96 bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga in Reichweite der Tabellenspitze. Gegen die SpVgg Greuther Fürth gelang den Niedersachsen der dritte Sieg in Folge.

Mit 2:1 (0:0) bezwang Hannover 96 die SpVgg Greuther Fürth in einem ordentlichen Zweitligaspiel. Die Tore für die Gastgeber am 6. Spieltag erzielten Maximilian Beier (52. Minute) und Havard Nielsen (86.). Für die Spielvereingung traf Afimico Pululu zum zwischenzeitlichen Ausgleich (81.).

Hannover hat nun zehn Punkte auf dem Konto und liegt nur drei Zähler hinter Tabellenführer Paderborn auf Rang neun der Tabelle. Die Franken hängen dagegen mit nur drei Punkten in der Abstiegszone fest.



Munteres Spiel trotz weniger Chancen

In der intensiven Anfangsphase fanden die Gäste zunächst besser ins Spiel. Hannovers Aufbauspiel war zu Beginn dagegen noch fehleranfällig. Und so hatten die Fürther auch die erste Gelegenheit des Spiels durch Dickson Abiama, der aber am aufmerksamen Ron-Robert Zieler im 96-Tor scheiterte (11.).

Danach kam auch Hannover langsam in Fahrt: Nicolo Tresoldi versuchte es nach einer Flanke von links mit der Hacke, den Kunstschuss parierte Fürths Torhüter Andreas Linde mit der Brust. Es blieb auch danach trotz weniger Chancen ein munteres Spiel. 96 traf sogar einmal das Tor, aber der Japaner Sei Muroya stand dabei deutlich im Abseits (25.).

Audio 2. Bundesliga Hannover schlägt Fürth - Die Audio-Highlights Das Spiel zwischen Hannover 96 und Greuther Fürth war lange ausgeglichen. Die zweite Hälfte gehörte den 96ern..

Nielsen köpft den Siegtreffer

Nach der Pause lag der Ball dann wieder im Fürther Kasten und diesmal zählte der Treffer: Nach einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld erreichte ein Steilpass Beier auf der linken Seite. Der junge 96-Angreifer schüttelte Oliver Fobassam ab und traf mit einem Flachschuss ins rechte Eck (52.).

Die Spielvereinigung verstärkte danach ihre Offensivbemühungen, was wiederum Hannover mehr Räume eröffnete. Gute Chancen jedoch gab es lange Zeit weder hüben noch drüben. Erst als sich auch die Gastgeber einen unnötigen Ballverlust leisteten, war das einmal anders. Der Ball kam zum eingewechselten Pululu, der den Ball mit links oben in den Winkel des 96-Tors jagte.

Doch Hannover schlug noch einmal zurück: Nielsen verwertete eine Flanke von links mit dem Kopf (86.) und sorgte so für den dritten Sieg in Folge der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl, der vor der Saison aus Fürth gekommen war.

Fürth zu Hause gegen St. Pauli

Die SpVgg Greuther Fürth empfängt am 7. Spieltag den FC St Pauli (03.09.2022, 13.00 Uhr). Einen Tag später trifft Hannover auswärts auf Hansa Rostock (13.30 Uhr).