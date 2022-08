Einziger Höhepunkt in Sinsheim Geigers Traumtor reicht Hoffenheim gegen Augsburg Stand: 27.08.2022 17:22 Uhr

In einem ereignisarmen Spiel hat sich die TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg mit 1:0 (1:0) durchgesetzt. Dennis Geiger bescherte seinem Team mit einem sehenswerten Treffer einen Top-Start. Hoffenheim gehört mit neun Punkten nach vier Spieltagen zur Spitzengruppe in der Fußball-Bundesliga.

Den Schwung vom 3:0-Erfolg in Leverkusen in der vergangenen Woche nahm Hoffenheim auch mit in das Spiel gegen Augsburg. Die Gastgeber waren von Beginn an spielbestimmend, wenn auch zunächst nicht mit den ganz großen Möglichkeiten. Doch beim Führungstreffer war dann die geballte Klasse und das Selbstvertrauen der Sinsheimer zu sehen.

Andrej Kramaric flankte von der linken Seite auf den zweiten Pfosten zu Robert Skov, dessen Volley-Ablage Dennis Geiger ebenfalls per Direktschuss in den Winkel zum 1:0 äußerst sehenswert verwertete (38.). Es war einer von 18 Abschlussversuchen der beiden Teams vor der Pause, jedoch war es auch der einzige gefährliche.

Wo bleibt der Augsburger Sturmlauf?

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich daran nicht wirklich viel. Augsburg enttäuschte in der Offensive auf ganzer Linie, die TSG verpasste es aber, frühzeitig die Entscheidung zu erzwingen. So blieb das Spiel ergebnistechnisch offen, wobei der FCA nicht den Eindruck erweckte, dem Ausgleich näher zu kommen.

Ein Beleg dafür: Nach 80 Minuten war Florian Niederlechner der einzige Augsburger, der aufs gegnerische Tor geschossen hatte. Bei Hoffenheim waren es auch nur zwei zielgenaue Schussversuche, einer davon aber eben spektakulär und erfolgbringend. Am Ende nicht nur, um Geiger sein erstes Saisontor zu bescheren, sondern auch um den dritten TSG-Saisonsieg einzufahren.

Hoffenheim beim BVB gefordert

Die TSG Hoffenheim tritt am 5. Spieltag bei Borussia Dortmund an (02.09., 20.30 Uhr). Der FC Augsburg empfängt zwei Tage später die Hertha aus Berlin (15.30 Uhr).