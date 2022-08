"Lilien" kassieren zweimal Ausgleich Darmstadt und Heidenheim mit Remis im Topspiel Stand: 27.08.2022 14:54 Uhr

Das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Heidenheim ist unentschieden ausgegangen.

Die beiden Mannschaften trennten sich am Samstag (27.08.2022) mit einem 2:2 (1:0). Braydon Manu brachte Darmstadt vor der Pause in Führung, Patrick Mainka glich für die Gäste zunächst aus, bevor Frank Ronstadt die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht wieder in Führung brachte. Tim Kleindienst sorgte dann in der 82. Minute für den Endstand.

Darmstadt bleibt punktgleich mit Spitzenreiter SC Paderborn auf dem zweiten Tabellenplatz, einen Platz dahinter rangiert die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt mit zwei Punkten weniger.

Schon fünfte Gelbe Karte für Holland

Bemerkenswert in der Anfangsphase war vor allem eine Gelbe Karte für Fabian Holland. Es war nämlich schon seine fünfte im sechsten Spiel. Damit wird der Kapitan am kommenden Spieltag pausieren müssen.

Spielerisch waren die "Lilien" von Beginn an überlegen. In der elften Minute kamen sie zu mehreren Abschlüssen im Strafraum,, doch entweder blockte ein Heidenheimer Verteidiger den Ball oder Torwart Kevin Müller hielt (11.).

Die Darmstädter Führung war aber nur verschoben auf die 36. Minute. Braydon Manu nahm einen schönen Pass im Strafraum auf, ließ noch einen Verteidiger aussteigen und traf dann in die linke Ecke, ohne dass Müller eine Abwehrchance hatte.

Ronstadt mit dem Siegtreffer

Die "Lilien" waren auch nach der Pause überlegen, kassierten aber nach einem Eckstoß durch einen Kopfball von Mainka den Ausgleich (70.). Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Ronstadt staubte dann zur erneuten Führung für Darmstadt ab, nachdem Marvin Mehlem zuvor nur den Pfosten getroffen hatte (76.).

Kleindienst setzte - wieder mit einem Kopfball aus kurzer Distanz - den Schlusspunkt.

Heidenheim zuhause gegen Düsseldorf

Der 1. FC Heidenheim empfängt am 7. Spieltag Fortuna Düsseldorf in der heimischen Arena (02.09., 18.30 Uhr). Darmstadt muss zwei Tage später in Bielefeld antreten (13.30 Uhr).