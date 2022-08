Fulminante 2. Hälfte Düsseldorf steigert sich und schlägt Regensburg Stand: 26.08.2022 20:20 Uhr

Lange hatte Jahn Regensburg mehr vom Spiel in Düsseldorf. Doch am siegte die Fortuna dank einer Leistungssteigerung in der letzten halben Stunde deutlich.

Fortuna Düsseldorf bleibt in der 2. Bundesliga im oberen Tabellendrittel. Die Rheinländer gewannen ihr Heimspiel am Freitagabend (26.08.2022) gegen Jahn Regensburg mit 4:0. Die Gäste hatten lange Zeit mehr vom Spiel. Doch dann sorgte eine fulminante halbe Stunde der Fortuna in der zweiten Hälfte für die Entscheidung.

Nach drei sieglosen Spielen in Serie hat sich Fortuna Düsseldorf zumindest für einen Tag auf den dritten Tabellenplatz verbessert.

Ginczeks Treffer löst den Knoten

Daniel Ginczek traf in der 59. Minute mit einem Flachschuss ins kurze Eck und löste damit den Knoten. Sechs Minuten später verwandelte Dawid Kownacki einen Foulelfmeter. Zuvor hatte Leon Guwara den Düsseldorfer Felix Klaus im Strafraum ungestüm zu Fall gebracht (65.).

Klaus sorgte in der 78. Minute mit seinem Treffer aus zehn Metern für das 3:0. Sieben Minuten Später jubelte die nun endgültig entfesselten Fortunen zum vierten Mal, nachdem Shinta Appelkamp per Abstauber getroffen hatte.

Regensburg kassierte nach dem bitteren 0:6 gegen den Karlsruher SC somit gleich die nächste Pleite und wartet nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Düsseldorf in Heidenheim gefordert

Fortuna Düsseldorf muss am 7. Spieltag auswärts zum 1. FC Heidenheim (02.09., 18.30 Uhr). Der Jahn empfängt einen Tag später Holstein Kiel (03.09., 13 Uhr).