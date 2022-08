Weiter in der Spitzengruppe HSV siegt in Nürnberg Stand: 27.08.2022 22:24 Uhr

Der Hamburger SV hat beim 1. FC Nürnberg gewonnen und bleibt in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga.

Durch die Tore von Mario Vuskovic und Robert Glatzel entschied der HSV am 6. Spieltag die Partie in Nürnberg mit 2:0 (1:0) für sich und rückt mit zwölf Punkten zunächst auf den dritten Platz vor. Nürnberg bleibt mit sieben Zählern in der unteren Tabellenhälfte.

Vuskovics Volleyschuss entscheidet das Spiel

Der HSV war in einer unterhaltsamen und temporeichen ersten Hälfte ideenreicher. Nach einer Eckballvariante traf Vuskovic für den HSV mit einem Volleyschuss (37.).

In der zweiten Hälfte blieb die Partie umkämpft, Nürnberg schaffte es aber nicht mehr, entscheidend Druck auf die Hamburger zu machen. In der Nachspielzeit vollendete Robert Glatzel einen HSV-Konter zur Entscheidung (90.+2).

Nürnberg in Braunschweig, HSV gegen KSC

Der 1. FC Nürnberg muss am 7. Spieltag am Freitag (02.09.2022, 18.30 Uhr) zu Aufsteiger Braunschweig. Der HSV empfängt am Samstag später den Karlsruher SC (20.30 Uhr).