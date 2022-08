2. Bundesliga KSC gewinnt auch gegen Hansa Rostock Stand: 27.08.2022 14:55 Uhr

Der Karlsruher SC hat auch gegen den FC Hansa Rostock gewonnen und feierte damit in der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Sieg hintereinander.

Mit dem verdienten 2:0 (2:0)-Erfolg am Samstag (27.08.2022) kletterte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner in der Tabelle weiter nach oben und zog an den Rostockern vorbei.

Beide Mannschaften gingen nach Erfolgserlebnissen in die Partie. Der KSC hatte mit 6:0 beim SSV Jahn Regensburg gewonnen, nachdem ihm zuvor mit einem 3:2 gegen Sandhausen der Befreiungsschlag nach schwachem Saisonstart gelungen war. Die Rostocker feierten in der Vorwoche einen überzeugenden 2:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli.

Heise mit Tor und Lattentreffer

Anders als gegen Sandhausen, als die Karlsruher zweimal in Rückstand gerieten, legten sie gegen Rostock vor. Linksverteidiger Philip Heise traf mit einem sehenswerten Distanzschuss (18.).

Beinahe wäre ihm noch der zweite Saisontreffer gelungen, doch ein weiterer harter Schuss aus der Entfernung prallte gegen die Latte (38.), Zwei Minuten später jubelten die Karlsruher jedoch, weil Malik Batmaz einen krassen Fehler von Hansas Innenverteidiger Damian Roßbach ausnutzte.

Der Sieg des KSC geriet in der zweiten Halbzeit nie in Gefahr.

Karlsruhe muss in den Norden

Für den Karlsruher SC geht es am 7. Spieltag in den Norden zum Hamburger SV (03.09, 20.30 Uhr). Hansa Rostock empfängt einen Tag später um 13.30 Uhr Hannover 96.