Tor in letzter Minute Düsseldorfer Heimserie hält auch gegen Karlsruhe Stand: 30.04.2023 15:24 Uhr

Fortuna Düsseldorf ist in der 2. Liga auch im siebten Heimspiel des Jahres ungeschlagen geblieben. Gegen den Karlsruher SC bescherte Jordy de Wijs seinem Team am Sonntag (30.04.2023) in letzter Minute den 3:2 (1:1)-Sieg.

Dass es sowohl für Fortuna Düsseldorf als den Karlsruher SC in dieser Zweitligasaison vermutlich nicht mehr um allzu viel geht, war der Partie durchaus anzumerken. Lediglich der KSC versuchte es zu Beginn offensiv - und wurde gleich nach wenigen Sekunden gefährlich. Mikkel Kaufmann wurde im gegnerischen Strafraum freigespielt und traf aus spitzem Winkel den Pfosten (1.).

Kaufmann bestraft schwache Fortuna

Ab diesem Moment ließ die Partie aber erst mal nahezu alles vermissen. Es war kein Tempo im Spiel, beide Mannschaften scheuten das Risiko und gelungene Einzelaktionen blieben auch aus. Gerade von Düsseldorf kam wenig. Unter der Woche hatte der Verein mit seinem Plan, zukünftig allen Fans freien Eintritt gewähren zu wollen, für Furore gesorgt, auf dem Platz war die Leistung alles andere als schlagzeilenträchtig.

Bis zur 27. Minute dauerte es, bis erneut ein wenig Aufregung vor den Toren aufkam - und wieder waren die Gäste in Person von Kaufmann die Initiatoren. Nach einer Flanke köpfte der Stürmer den Ball nur ganz knapp am Pfosten vorbei. Eine Minute später nahm Kaufmann wieder maß, schloss aus 20 Metern recht harmlos ab - aber Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier ließ den Ball unter seinem Handschuh durchrutschen. Die Führung für Karlsruhe (28.).

Düsseldorf nach dem Gegentreffer voll da

Dieser Moment schien ein Weckruf für die Gastgeber zu sein. Schon drei Minuten später schlenzte Daniel Ginczek nur Zentimeter am Ziel vorbei (31.), dann hatte Dawid Kownacki per Kopfball aus sieben Metern die Chance auf den Ausgleich (32.). Der dritte Hochkaräter brachte dann den Torerfolg, nach einem Doppelpass mit Kownacki spitzelte Kristoffer Peterson den Ball zum 1:1 ins Karlsruher Tor (33.).

Im Anschluss kontrollierten die Gastgeber die Partie weiter, ohne jedoch den ganz großen Drang Richtung Tor zu haben. Dennoch wäre Emmanuel Iyoha beinahe noch der Führungstreffer gelungen, aus kurzer Distanz grätschte er den Ball jedoch genau in die Arme von KSC-Keeper Max Weiß (41.).

Zimmermann kontert auf Heise

Nach der Halbzeitpause brauchte die Partie wieder einige Anlaufzeit und erneut hatte der KSC die erste gute Chance. Diesmal war Kastenmeier aber mit einem starken Reflex zur Stelle, nachdem Leon Jensen aus kurzer Distanz zum Kopfball gekommen war (54.). Kurz danach war der Torhüter aber chancenlos. Philip Heise nahm nach einem geblockten Freistoß den Ball volley und traf zur erneuten Gäste-Führung (66.).

Doch die hatte auch in diesem Fall nicht lange Bestand. Nach einer abgefälschten Flanke durfte Matthias Zimmermann den Ball aus kurzer Distanz völlig unbedrängt zum 2:2 über die Linie drücken (72.).

Vieles sah danach aus, dass dies der Schlusspunkt war - doch in der letzten Sekunde schlug Düsseldorf noch mal zu. Shinta Appelkamp flankte aus dem Halbfeld und Jordy de Wijs erzielte per Kopf den Siegtreffer für sein Team. Damit behielt Fortuna ihre weiße Heim-Weste des Jahres - und hat weiter theoretische Chancen auf den Aufstieg. Der Abstand auf den Hamburger SV auf Rang drei beträgt nur noch sechs Punkte.

Düsseldorf gegen Kiel, Karlsruhe gegen Hannover

Am 31. Spieltag empfängt Fortuna Düsseldorf den KSV Holstein Kiel (Samstag, 06.05.2023 um 13.00 Uhr). Zur gleichen Zeit ist der KSC zu Hause gegen Hannover gefordert.