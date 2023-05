Remis gegen Hannover 96 Sechs Tore - Verrücktes Spiel in Düsseldorf Stand: 21.05.2023 15:53 Uhr

Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 haben sich in der 2. Bundesliga in einem turbulenten Spiel mit sechs Toren mit einem Remis getrennt.

Vor 35.500 Fans in der Arena brachten Cedric Teuchert (12.) und Louis Schaub (21.) die Gäste in Führung, Felix Klaus mit einem Doppelschlag (30./52.) und Daniel Ginczek (77.) drehten die Partie zunächst zugunsten der Fortuna. Maximilian Beier (89.) gelang der Ausgleich für Hannover.

Düsseldorf gegen Hannover - ein echter Schlagabtausch

Obwohl die Partie sportlich bedeutungslos war, lieferten sich beide Teams einen echten Schlagabtausch. Zwei sehenswerte Angriffe mit konsequentem Abschluss bescherten den Norddeutschen die frühe Führung durch Teuchert und Schaub.

Es spricht für die Moral der Düsseldorfer, dass der Fehlstart kaum Wirkung hinterließ. Ein Doppelpack von Klaus brachte sie zurück ins Spiel. In der Schlussphase boten sich hüben wie drüben reichlich Chancen für weitere Treffer.

Als der kurz zuvor eingewechselte Ginczek mit einem Schuss aus acht Metern ins lange Eck traf, schien die Vorentscheidung zugunsten der Fortuna gefallen. Doch Beier sorgte mit seinem Ausgleichstreffer für den Schlusspunkt.

Fortuna verabschiedet Torjäger Rouwen Hennings

Die Gäste verabschiedeten Torjäger Rouwen Hennings nach dem Ende aller Aufstiegshoffnungen damit emotional, aber ohne Sieg. Hennings wurde bei seiner Einwechslung in der 74. Minute noch einmal stürmisch gefeiert. Der 35-Jährige, seit sieben Jahren im Verein, ist mit 50 Treffern der Düsseldorfer Rekordtorschütze in der 2. Liga, insgesamt erzielte er in 228 Pflichtspielen 84 Tore. Er wird seine Karriere anderswo fortsetzen und später einen Platz im Trainerstab des Nachwuchsleistungszentrums einnehmen. Hennings bereitete das 3:2 durch Ginczek vor.

Das Team von Trainer Daniel Thioune versäumte es durch das Remis, wieder mit dem viertplatzierten FC St. Pauli gleichzuziehen und ist jetzt Tabellen-Sechster. Hannover rutschte auf Rang neun ab. Beide Klubs werden in der kommenden Saison einen erneuten Anlauf auf die Bundesliga-Rückkehr starten - die Düsseldorfer mit ihrem Gratisticket-Konzept "Fortuna für alle".

Düsseldorf zu Gast auf dem Betzenberg

Zum Saisonabschluss ist Düsseldorf auswärts gegen den 1. FC Kaiserslautern gefordert (Sonntag, 28.05.2023 um 15.30 Uhr). Hannover empfängt zur gleichen Zeit Holstein Kiel.