2. Bundesliga, Nürnberg - Rostock Rostock rettet sich und bleibt Zweitligist 21.05.2023

Mit einem torlosen Remis beim 1. FC Nürnberg hat sich Hansa Rostock am Sonntag (21.05.23) den Klassenerhalt in der 2. Liga gesichert. Der "Club" muss dagegen weiter bangen.

Rostock reichte das 0:0, um vor dem letzten Spieltag nun mit vier Zählern Abstand zum 16. Tabellenplatz ein weiteres Jahr für die zweite Liga planen zu können. "Die Erleichterung ist groß" , sagte Trainer Alois Schwartz bei sky, "es ist schön, dass wir nicht bis zum letzten Spieltag warten müssen."

Nürnberg mit engagiertem Beginn, doch Rostock trifft

Die Gastgeber begannen engagiert, aber dennoch ohne den entscheidenden Druck Richtung Rostocker Tor. Erstmals in der Nachspielzeit schien der erste Treffer gefallen zu sein. Doch ein Tor von Rostocks Damian Roßbach wurde wegen Abseitsstellung nach Video-Beweis zurecht nicht gegeben.

In der Folge mühte sich das Team von Coach Dieter Hecking, doch die Hanseaten standen defensiv ausreichend stabil, um die Angriffe der Gastgeber nicht gefährlich werden zu lassen. Die "Clubberer" produzierten zwar 14 Torschüsse im Max-Morlock-Stadion (Rostock: vier).

Lino Tempelmann und Tim Handwerker hatten in der Schlussphase noch gute Möglichkeiten. Aber mit einem Versuch, der dann auch seinen Weg ins Ziel fand, wollte es nicht klappen.

Club in Paderborn, Rostock gegen Braunschweig

Am 34. Spieltag empfängt der FC Hansa Rostock Eintracht Braunschweig (Sonntag, 28.05.2023 um 15.30 Uhr). Nürnberg ist zur gleichen Zeit zu Gast in Paderborn und hofft dort auf den letzten Schritt im Kampf um den Verbleib in der 2. Bundesliga. Vor drei Jahren konnte der "Club" in der Relegation erst durch einen Last-Second-Treffer gegen den FC Ingolstadt den Sturz in die 3. Liga abwenden.