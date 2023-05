Paderborn gleicht zweimal aus Arminia verpasst wichtigen Schritt im Abstiegskampf Stand: 20.05.2023 14:54 Uhr

Beim 2:2 (2:1) am Sonntag gegen den SC Paderborn reichte Arminia Bielefeld in der 2. Liga eine zweimalige Führung nicht zum Sieg. Bryan Lasme (8.) und Sebastian Vasiliadis (36.) hatten den DSC jeweils in Front gebracht. Marvin Pieringer (24.) und Sirlord Conteh (58.) glichen für Paderborn aus.

Einerseits darf man sich nun freuen, denn mit 34 Punkten hat Bielefeld drei Zähler Vorsprung auf Jahn Regensburg, das den ersten direkten Abstietgsplatz bekleidet. Aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz hat Bielefeld die Relegation so gut wie sicher. Anderserseits hätte der DSC mit einem Erfolg einen Sprung auf die Nicht-Abstiegsplätze machen können. Das ist aber am letzten Spieltag noch möglich.

Arminia spielbestimmend in Führung

Arminia Bielefeld startete stark ins Westfalen-Derby: Frederik Jäkel setzte seinen Abschluss nach fünf Minuten knapp vorbei, 60 Sekunden später jubelte dann die Bielefelder Alm: Lasme brachte Arminia aus 14 Metern in Führung. Im Anschluss blieb Bielefeld gefährlicher als Paderborn, verpasste aber das zweite Tor.

Wie aus dem Nichts fiel der Ausgleich: DSC-Abwehrmann Lukas Klünter verlor Gegenspieler Pieringer aus den Augen, der eine Hereingabe an den zweiten Pfosten nur noch über die Linie drücken musste. Bielefeld vergab durch Lasme die Großchance zur Führung, die dann Vasiliadis besorgte: Mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck brachte er die Gastgeber wieder in Front.

Fraisl-Fehler bringt Paderborn zurück

Nach dem Seitenwechsel dauerte es 25 Sekunden, da hatten die Bielefelder wieder den Torschrei auf den Lippen - aber Jannik Huth parierte stark gegen Lasme. Statt dem eigentlich verdienten 3:1 fiel das 2:2: Martin Fraisl im Bielefelder Tor ließ einen eigentlich harmlosen Schuss nach vorne abklatschen, Conteh staubte ab.

Paderborn hätte eine Viertelstunde Schluss fast den Spielverlauf auf den Kopf gestellt: Julian Justvans Schuss ging hauchdünn am linken Winkel vorbei. In der Schlussphase probierte vor allem Bielefeld alles - doch die beste Chance bot sich Paderborns Dennis Srbeny, der bei einem Konter nur den Pfosten traf.

Bielefeld in Magdeburg, Paderborn gegen Nürnberg

Am letzten Spieltag ist Bielefeld zu Gast beim 1. FC Magdeburg (Sonntag, 28.05.2023 um 15.30 Uhr) und könnte dort den Klassenerhalt sichern. Paderborn spielt zur gleichen Zeit zu Hause gegen Bielefelds Mitkonkurrent Nürnberg.