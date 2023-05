SCP-Cheftrainer Łukasz Kwasniok erwartet “ein heißes, wildes Spiel. Wir haben aktuell eine gewisse Selbstverständlichkeit in unseren Aktionen. Auch deshalb gehen wir voller Tatendrang in diese Partie", erklärte der 41-Jährige. Kwasniok ergänzte, dass sein Team mit emotionalen Begegnungen umgehen könne: “Wir haben in Hamburg gezeigt, dass uns solche hitzigen Atmosphären beflügeln können. Daher freuen wir uns auf das Duell in Bielefeld.”