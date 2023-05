Arbeitssieg gegen Magdeburg Erst zittern, dann feiern - Darmstadt steigt in die Bundesliga auf Stand: 19.05.2023 21:32 Uhr

Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Den "Lilien" reichte das 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Magdeburg, um den Aufstieg am vorletzten Spieltag zu feiern.

Darmstadt nutzte den dritten "Matchball" - zuletzt hatte es zwei Niederlagen gegeben. Philipp Tietz erzielte das Tor des Tages (37. Minute).

Durch den Sieg konnten die Hessen den Abstand auf den drittplatzierten HSV auf uneinholbare sieben Zähler ausbauen. Und die Party am Böllenfalltor durfte am Freitagabend (19.05.2023) letztlich steigen.

Ein friedlicher Platzsturm, glückselige Fans auf dem Rasen, Tränen bei Torwart Marcel Schuhen und viele herzliche Umarmungen. Mittelfeldspieler Tobias Kempe brüllte ins Stadionmikrofon: "Es ist einfach unglaublich. Wir haben es uns verdient."

Torschütze Tietz jubelte bei "Sky": "Nächstes Jahr fahren wir nach München und Dortmund. Jetzt wird gefeiert." Es sei nicht einfach gewesen, denn "die zweite Liga ist keine einfach Liga. Am Ende stehen wir zu Recht da oben." Die Party dürfte sich in der Nacht fortsetzen, soviel ließ Tietz durchblicken: "Am liebsten hätte ich, dass alle mit in die Kabine kommen und mit uns weiter feiern und die Hütte abreißen."

Frühe Großchancen für Darmstadt und Magdeburg

Es war von Beginn an alles angerichtet zur großen Aufstiegsfeier. Gegner Magdeburg hatte sich aber fest vorgenommen, alles dagegenzusetzen, eine offene Anfangsphase war die Folge.

Den Schuss von Darmstadts Philipp Tietz klärte Daniel Heber auf der Torlinie (13.), auf der Gegenseite parierte Keeper Marcel Schuhen gegen Mo El Hankouri. Nach diesen Großchancen verflachte das Spiel zusehends.

Die Anspannung bei den Darmstädter Spielern und auf den Rängen war spürbar. Die "Lilien" bemühten sich, die Leichtigkeit aber, die das Team über Monate ausgezeichnet hatte, fehlte nach den beiden Rückschlägen. Es lief äußerst zäh für die Gastgeber.

Tietz trifft für Darmstadt vor der Pause

Bis Tietz mit dem zwölften Saisontreffer Darmstadt den Weg in die Bundesliga bereitete. Bis der Treffer für gültig erklärt wurde, musste indes eine rund zweiminütige VAR-Überprüfung abgewartet werden.

Nach der Pause hielt Magdeburg weiter kräftig dagegen und machte den "Lilien" das Leben schwer. Die stärkste Defensive der Liga konnte sich vor allem auf Torwart Schuhen verlassen, der einige Magdeburger Chancen vereitelte.

Mit dem Schlusspfiff war der vierte Aufstieg in die Bundesliga nach 1978, 1981 und 2015 für die Gastgeber perfekt. Nach sechs Zweitligaspielzeiten in Folge sind die 98er wieder erstklassig. Torwart Schuhen sprach bei "Sky" von einem Traum, der sich erfüllt habe: "Heute war so ein Moment, wo ein Torwart gebraucht wurde, der auch mal einen hält. Dafür bin ich da."

Darmstadt zu Gast in Fürth, Magdeburg gegen Bielefeld

Am letzten Spieltag ist der SV Darmstadt 98 auswärts in Fürth gefordert (Sonntag, 28.05.2023 um 15.30 Uhr). Magdeburg empfängt zur selben Zeit Arminia Bielefeld.

Ein Saisonziel bleibt ohnehin noch für den Aufsteiger: die "Felge". Denn mit 67 Punkten kann Darmstadt vor dem Saisonfinale zwar nicht mehr von den Verfolgern 1. FC Heidenheim und Hamburger SV von den beiden ersten Plätzen verdrängt werden, ist aber noch nicht Meister.