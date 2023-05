43. Wenn es auch immer wieder längere Ballstafetten beider Teams gibt und das Visier nicht ganz offen ist: Insgesamt sind die neutralen Zuschauer mit drei Toren und mehreren guten Chancen auf beiden Seiten schon gut auf ihre Kosten gekommen.

40. Köhn scheitert am stark reagierenden Kastenmeier! Im Angriffsdrittel der Hannoveraner geht an zweiter Ball an die 96er. Schaub dribbelt den Strafraum an, nimmt damit drei Düsseldorfer Verteidiger auf sich und spitzelt den Ball dann nach links herüber. Dort steht Köhn ziemlich blank. Statt direkt abzuschließen benötigt er jedoch zu viel Zeit, den Ball gut zu kontrollieren. Kastenmeier stürmt heraus, kann dadurch den Winkel verkleinern und schließlich den Abschluss parieren.

38. Die erste große Angriffswelle der Rheinländer scheint Hannover überstanden zu haben, es kehrt wieder mehr Ruhe in das Spielgeschehen ein.

36. Håvard Nielsen Hannover Gelbe Karte für Håvard Nielsen (Hannover 96)

Nielsen setzt im Luftduell mit Oberdorf ungestüm den Ellbogen ein und sieht als erster Spieler in dieser Partie den gelben Karton.

35. Klaus übernimmt bei einem Freistoß halblinke 25 Meter vor dem Tor die Verantwortung. er will den Ball direkt auf das Tor bringen, setzt den Schuss aber etwas zu hoch an. Zieler wäre zudem zur Stelle gewesen.

34. Kownacki verpasst den Ausgleichstreffer! Bei einem weiteren Eckstoß von der linken Seite ist der Stürmer zu wenig bewacht und nickt den Ball Richtung langes Eck. Dort klärt ein 96er auf der Linie.

33. Und Düsseldorf ist nach dem Anschlusstreffer wach. Halblinks dringt Iyoha in den Strafraum ein und zieht nach innen. Sein Abschluss wird noch entscheidend geblockt.

30. Felix Klaus Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:2 durch Felix Klaus

Klaus verkürzt im Spiel gegen seinen Ex-Klub mit einem gewaltigen Schuss. Eine Ecke von der linken Seite führen die Fortunen kurz aus, Appelkamp bringt eine Flanke aus dem Halbfeld eigentlich etwas zu kurz ins Zentrum. Dort legt Kownacki im Fallen gerade eben ab, der Ball landet genau vor den Füßen von Klaus. Und der zimmert voll drauf, trifft mit seinem wuchtigen Spannschuss die Unterkante der Latte, von der aus der Ball hinter Zieler ins Tor fällt.

27. Bei einer Umschaltsituation ist Nielsens Pass zu Teuchert zu kurz und wird von Düsseldorf abgefangen.

26. Was Hannover zudem gut macht bislang: Die Offensivakteure sind häufig unterwegs, bieten mit vielen tiefen Laufwegen einige Passmöglichkeiten an.

24. Die Hannoveraner haben zwei wirklich klare Chancen gehabt und führen 2:0! Diese Effizienz haben die Niedersachsen zu Beginn des Kalenderjahres zu häufig missen lassen.

21. Louis Schaub Hannover Tooor für Hannover 96, 0:2 durch Louis Schaub

96 effektiv! Kunze erobert den Ball im Mittelfeld gegen Klaus, dann geht es schnell und vertikal nach vorne. Über einige Stationen gelangt der Ball zu Teuchert, der den Ball hoch weiterleitet in die Tiefe. Håvard Nielsen lässt das Leder zum hinter ihm startenden Schaub durch. Der nimmt den Ball klasse mit, läuft alleine aufs Tor zu und schweißt den Ball aus halblinker Position und etwa zehn Metern Entfernung flach ins kurze Eck.

18. Der Schiedsrichter lässt ein eher zu hartes Einsteigen von Kunze gegen Appelkampf weiterlaufen, Hannover erobert so weit vorne den Ball. Teuchert verstolpert seinen Distanzschuss aber deutlich links neben das Tor.

16. Für die Tabelle und die Platzierungen beider Teams ändert der Treffer übrigens zunächst nichts.

14. In den Minuten vor dem Gegentreffer haben die Düsseldorfer die Zügel etwas mehr aus der Hand gegeben, nun läuft der Ball zumindest kurzzeitig wieder besser in den eigenen Reihen. Neto möchte mit einem Steilpass in den Strafraum einen Mitspieler finden, diese Idee hatte aber kein anderer Fortune.

12. Cedric Teuchert Hannover Tooor für Hannover 96, 0:1 durch Cedric Teuchert

In den letzten Minuten wurden die Gäste aus Hannover stärker, jetzt klingelt es im Fortuna-Kasten! Köln tanzt links im Strafraum Zimmermann aus und legt den Ball dann zurück zu Teuchert. Der behauptet sich halblinks im Zweikampf mit Klarer und schließt dann flach ab, setzt den Ball trocken ins untere, rechte Eck.

11. Beim folgenden Eckstoß versuchen es die 96er mit einer Variante, alle Spieler tummeln sich im Fünfmeterraum. Das ist nicht erfolgreich, Fortuna klärt den Ball.

10. Teuchert wartet zentrale 20 Meter vor dem Tor etwas zu lang, obwohl er viel Platz hat. So kann sich in den Distanzschuss ein Roter hereinwerfen und den Ball ins Toraus abfälschen.

8. Oberdorf springt am höchsten und köpft einen von Köhn getretenen Halbfeld-Freistoß nach außen weg.

7. Bisher haben die Düsseldorfer das Geschehen meist im Griff und können in der Anfangsphase mehr Ballbesitz aufweisen.

5. Doch schnell geht es weiter: Iyoha setzt sich auf dem linken Flügel stark durch und schlägt den Ball halbhoch vor das Tor. Dort kommt Klaus knapp vor seinem Gegenspieler an den Ball, bekommt die Direktabnahme aber nicht gut kontrolliert. Zu mittig fliegt der Ball in die Hände von Zieler.

4. Abgesehen von der frühen guten Gelegenheit der Hausherren hat sich auf dem Rasen noch nicht allzu viel getan, momentan zirkuliert der Ball im Mittelfeld.

2. Ein paar Sekunden liegt der Ball dann doch still, bis die 96-Fans ihr Pulver vorerst verschossen haben. Die Hannoveraner spielen übrigens in den dunklen Auswärtstrikots, Fortuna spielt in Rot.

1. Schiedsrichter Michael Bacher zögert nur kurz, pfeift das Spiel dann aber an. Keine 15 Sekunden dauert es bis zur ersten Düsseldorfer Chance: Zimmermann wird rechts außen tief geschickt und legt scharf quer in den Strafraum, wo der recht freistehende Kownacki den Ball ans lange Eck vorbei verlängert.

1. Spielbeginn

Die Hannover-Fans sorgen für eine Rauchwolke im Gästeblock, verfeuern einiges an Pyrotechnik. Auch im Heimblock wurde ein wenig gezündet.

Fünf F95-Spieler werden im letzten Heimspiel der Saison verabschiedet. Die Fortuna-Fans sagen Rouwen Hennings herzlich "Auf Wiedersehen", die Vereinslegende wird nach einer Zwischenstation in anderer Rolle wieder zu Düsseldorf zurückkehren. Auch der langjährige Keeper Raphael Wolf, Top-Torschütze David Kownacki und die beiden Jungtalente Michał Karbownik und Kwadwo Baah sagen "Tschüss".

Bei der heimischen Fortuna nimmt Trainer Daniel Thioune zwei Änderungen vor. Für Neto und Gavory müssen Ginczek und de Wijs auf die Bank weichen.

96-Coach Stefan Leitl muss im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen Spitzenreiter Darmstadt gezwungenermaßen zweimal in der Verteidigung wechseln. Für den gelbgesperrten Neumann und Börner beginnen Lührs und Muroya in der Dreierkette.

Starke Heimbilanz der Fortuna: In 16 Spielen holte Düsseldorf 36 Punkte. Nur Heidenheim holte in den 16 Partien bis zu diesem Spieltag einen Zähler mehr, Paderborn gleich viele.

In der Rückrundentabelle steht Hannover trotz der vergangenen Ergebnisse auf einem desaströsen 16. Tabellenplatz. Die Bilanz können die 96er in den letzten beiden Spielen noch leicht aufhübschen.

Zuletzt fingen sich die Niedersachsen aber wieder und könnten den Fans so einen versöhnlichen Saisonabschluss bieten. In den letzten vier Spielen gab es drei Siege, darunter ein 3:0-Heimerfolg gegen Nürnberg. Nur beim KSC verlor man vor zwei Wochen mit 1:2. Mit diesen drei Siegen aus vier Spielen konnte 96 die saftigen Pleiten beim Hamburger SV (1:6) und gegen Heidenheim (0:3) zumindest ein wenig vergessen machen.

Für die 96er markierte der 2:0-Heimsieg gegen die Fortuna im Hinspiel den Höhepunkt dieser Saison. Es war die vorletzte Partie vor der langen Winterpause und Hannover gehörte mit anschließend 27 Punkten in 16 Partien zu den Aufstiegskandidaten. Die Niedersachsen waren kurzzeitig Tabellenvierter und gingen ein Spiel später auf Rang fünf in die besagte Winterpause. Der Start ins Kalenderjahr war dann dermaßen schwach, dass alle Aufstiegschancen schnell dahin waren. Bis zum ersten April gewann Hannover kein Zweitligaspiel mehr – acht sieglose Partien.

Leider – aus Fortuna-Sicht – kam diese Formstärke zu spät in der Saison. Zwar konnte man den Rückstand auf den aktuell Drittplatzierten Hamburger SV von zwölf Zählern auf vor dem Spieltag sechs Punkte halbieren, doch angesichts des gestrigen 2:1-Sieges der Hamburger ist ein potenzieller Aufstieg inzwischen auch rein rechnerisch nicht mehr möglich. So geht es im Fernduell mit St. Pauli und Paderborn noch um die bestmögliche Platzierung auf den Rängen vier bis sechs.

Fortuna Düsseldorf ist in den vergangenen Wochen eines der formstärksten Teams der zweiten Liga, hat seit Ende Februar – witzigerweise genau mit dem Ende der Karnevalszeit im Rheinland – nur noch ein Spiel verloren: Auswärts in Nürnberg gab es vor vier Wochen eine 0:2-Niederlage. In den letzten zehn Partien hat nur der FC St. Pauli eine bessere Punktausbeute als die Fortunen.