Verfolgerduell gegen Heidenheim Erneuter Dämpfer für Düsseldorfs Ambitionen Stand: 11.03.2023 22:52 Uhr

Fortuna Düsseldorf muss seine Ambitionen auf die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga wohl langsam begraben. Gegen den FC Heidenheim gab es am Ende nur ein 1:1 (1:1).

Nach Toren von Tim Kleindienst (20.) und Emanuel Iyoha (27.) hatte es bereits zur Pause 1:1 gestanden. In der 77. Minute sah Heidenheims Denis Thomalla die Rote Karte.

In Überzahl gelang der Fortuna aber auch kein entscheidender Treffer mehr. Der FCH bleibt Tabellendritter mit 47 Punkten und hielt zumindest die Fortuna (39) auf Rang fünf auf Abstand.

Heidenheims Führung aus dem Nichts

Heidenheim, das in der Vorwoche die Darmstädter Serie von 21 Ligapartien ohne Niederlage beendet hatte, sah sich in Düsseldorf zunächst großem Druck ausgesetzt. Praktisch aus dem Nichts traf dann aber Kleindienst per Kopf mit seinem 16. Saisontor zur Gästeführung.

Düsseldorf zeigte sich vor 26.827 Zuschauerinnen und Zuschauern wenig beeindruckt, Iyoha egalisierte sieben Minuten nach dem Rückstand nach schöner Kombination.

Fortuna hatte noch Chancen in Überzahl

Nach dem Seitenwechsel war die Begegnung ausgeglichen, aber auch überaus zäh. In Überzahl vergab Ao Tanaka die Riesenchance zum 2:1 für die Fortuna (84.).

"Wir haben einen Punkt in Unterzahl geholt - damit können wir zufrieden sein", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt bei Sky: "Düsseldorf ist eine der stärksten Mannschaften zuhause, wir haben es in Unterzahl gut wegverteidigt."

Heidenheim gegen Karlsruhe, Fortuna in Rostock

Zum Auftakt des 25. Spieltages empfängt der 1. FC Heidenheim den Karlsruher SC (Freitag, 17.03.2023 um 18.30 Uhr). Düsseldorf kämpft zwei Tage später in Rostock um Punkte (13.30 Uhr).