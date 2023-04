1:2 gegen Braunschweig St. Pauli lässt HSV-Vorlage im Aufstiegskampf liegen Stand: 16.04.2023 15:25 Uhr

Der FC St. Pauli hat im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga einen Patzer des Hamburger SV nicht genutzt - gegen Eintracht Braunschweig gab es eine Heimniederlage.

Durch das 1:2 (0:2) gegen Braunschweig verpasste es St. Pauli nach zehn Siegen in Folge als bisheriger Tabellenvierter, nach Punkten mit dem Tabellendritten Hamburger SV gleichzuziehen. Der HSV hatte am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern nur einen Punkt geholt. Düsseldorf zog zudem in der Tabelle an St. Pauli vorbei. St. Pauli spielt nun am Freitag (21.04.2023 um 18.30 Uhr) beim Hamburger SV. Neben der üblichen Brisanz des Stadtduells treffen beide Teams im Aufstiegskampf aufeinander.

Braunschweig machte dagegen durch die Tore von Maurice Multhaup (1.) und Manuel Wintzheimer (25.) bei einem Gegentreffer von Jakov Medic (85.) im Abstiegskampf einen wichtigen Schritt und steht nun fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Am Samstag (20.30 Uhr) empfängt Braunschweig den punktgleichen 1. FC Magdeburg.

Braunschweig ab der ersten Minute in Führung

Nach 41 Sekunden erzielte die Eintracht das erste Tor. Anthony Ujah hatte den Ball am Strafraum schon verstolpert, trotzdem kam die Kugel bei Multhaup, dessen abgefälschter Schuss im Tor landete. St. Pauli blieb in der Folge zwar die klar dominierende Mannschaft und bestimmte das Spiel, doch Braunschweig erhöhte.

Wintzheimer profitierte von einer Vorlage Ujahs und hämmerte den Ball regelrecht aus halblinker Position im Strafraum ins rechte Eck (25.). St. Pauli blieb dran, die beste Chance zum Anschluss vergab Kapitän Leart Paqarada in der 44. Minute, als er nach einer Ecke knapp vorbei schoss.

Braunschweigs Maurice Multhaup trifft gegen St. Pauli

St. Pauli kommt nur noch zum Anschluss

St. Pauli blieb auch nach der Pause überlegen, scheiterte zunächst aber weiter. Oladapo Afolayan bereitete in der 52. Minute die große Chance auf den Anschluss vor, aber Daschner schoss aus vier Metern knapp am linken Pfosten vorbei. Afolayan traf wenig später, befand sich dabei aber im Abseits (59.). Ujah verpasste in der 61. Minute das 3:0 für Braunschweig.

In der 82. Minute bekam Braunschweigs Anton Donkor den Ball an die Hand, Schiedsrichter Robert Hartmann entschied sich nach Ansicht der Bilder aber gegen einen Strafstoß. St. Pauli kam aber trotzdem nochmal ran: Jakov Medic verwertete eine Ablage von Marcel Hartel aus sieben Metern (85.).

Für St. Pauli riss damit eine Siegesserie von zehn Spielen. Durch einen Erfolg hätten die Hamburger die Bestmarke des Karlsruher SC von zehn Siegen nacheinander aus der Saison 1986/87 übertreffen können, statt sich den Rekord weiter mit dem KSC zu teilen.

Manolis Saliakas (St. Pauli, l.) gegen Manuel Wintzheimer (Braunschweig)