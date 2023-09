2. Fußball-Bundesliga Kaiserslautern bezwingt Rostock und klettert Stand: 24.09.2023 15:26 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern feiert gegen Hansa Rostock den dritten Heimsieg hintereinander und rückt bis auf einen Punkt an den Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga heran.

Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster gewann am Sonntag (24.09.2023) verdient mit 3:1 (2:1) und rückte damit auf den vierten Tabellenplatz vor. Rostock rutschte nach der dritten Niederlage in Serie auf den elften Platz ab. Die Leistung des FCH war aber in Ordnung, in der zweiten Halbzeit war die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Ragnar Ache sorgte mit dem 3:1 für den FCK in der 84. Minute für die Entscheidung.

Raschl trifft, Kraus legt nach

Die Pfälzer, die schon zehn Punkte aus den vier Spielen zuvor geholt hatten, starteten furios. Tobias Raschl traf mit einem harten Flachschuss aus etwa 20 Metern schon in der dritten Minute zum 1:0. Wenig später köpfte Ache nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

Hansa fand dann ein bisschen ins Spiel, doch der nächste Treffer gelang wieder der Mannschaft von Schuster. Kevin Kraus köpfte nach einem Eckstoß wuchtig ein (16.). Die ohnehin schon prächtige Stimmung auf dem Betzenberg wurde noch besser.

Ein 3:0 war in der 20. Minute gut möglich, aber Rostocks Torwart Markus Kolke lenkte einen Kopfball an den Pfosten und wehrte auch einen Nachschuss ab. Die nächste Chance, den Vorsprung auszubauen, erhielt Richmond Tachie, aber sein Schuss nach schönem Solo rollte am linken Pfosten vorbei.

Júnior Brumado nutzt kurze Phase der Passivität

Anschließend wurden die "Roten Teufel" ein bisschen passiver, und das bestrafte Hansa schnell. Júnior Brumado schoss aus weniger als elf Metern nach überlegter Vorlage von Kevin Schumacher zum 1:2 ein (29.).

Etwa 44.000 Zuschauer sahen eine rasante Partie, in der die Kaiserslauterer sofort wieder zu einer Chance kamen, als sie das Tempo anzogen. Kolke hielt aber den Schuss von Ache.

Krahl verhindert Ausgleich bei Pereas Kopfball

Ache, der von Eintracht Frankfurt für die vergangene Saison an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen war und im Sommer auf den Betzenberg wechselte, hatte auch in der zweiten Halbzeit die erste Chance. Der Winkel für den Abschluss nach Sprint über die rechte Seite war aber zu spitz, um eine große Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer zu haben.

Kaiserslautern blieb überlegen, aber Hansa wehrte sich mit Kräften dagegen, nach den Niederlagen beim HSV (0:2) und gegen Fortuna Düsseldorf (1:3) eine weitere zu kassieren. Juan José Perea kam dem Ausgleich mit einem Kopfball nahe, aber Torwart Julian Krahl verhinderte mit einem Reflex den Ausgleich (67.).

Hansa dominierte danach die Partie und drängte auf den zweiten Treffer. Aber die Defensive der Pfälzer hielt dem Druck stand, sodass am Ende mit den Fans im Fritz-Walter-Stadion der insgesamt vierte Saisonsieg gefeiert werden durfte - dank Aches Treffer aus kurzer Distanz, der die Nerven der Pfälzer beruhigte.

Nur ein Punkt beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Düsseldorf.

Rostock gegen Braunschweig, Kaiserslautern in Osnabrück

Hansa Rostock hat am 8. Spieltag Eintracht Braunschweig zu Gast (Samstag, 30.09.2023, 13 Uhr). Kaiserslautern trifft einen Tag später in Osnabrück auf den VfL (13.30 Uhr).