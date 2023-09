Ujah trifft doppelt Braunschweig rettet einen Punkt gegen Nürnberg Stand: 23.09.2023 16:01 Uhr

Eintracht Braunschweig bleibt weiter im Keller der 2. Bundesliga. Gegen den 1. FC Nürnberg reteten die Niedersachsen beim 2:2 (1:2) wenigstens einen Punkt. Dank ihres Routiniers Anthony Ujah.

Ujah traf für die Eintracht zweimal. Zunächst brachte er die Eintracht in Führung (29.), als die Nürnberger durch Kanji Okunuki (38.) und Benjamin Goller (40.) in Führung gegangen waren, glich er in der 65. Minute zum 2:2 aus.

Nürnberg überzeugt spielerisch

Kellerkind Eintracht Braunschweig stand vor der Partie schon ganz ordentlich unter Druck - vor heimischem Publikum sollte unbedingt ein Dreier her, um den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld nicht gänzlich zu verlieren.

Entsprechend gingen die "Löwen" die Sache aggressiv an, wurden allerdings frühzeitig von dem eleganten und spielerisch starken Vortrag der Nürnberger ausgebremst. Die hatten ihrerseits die größeren Spielanteile in den ersten Minuten, ehe nach einer guten Viertelstunde dann doch Braunschweig die erste heiße Szene inszenierte.

Braunschweig führt, Nürnberg dreht das Spiel

Jedenfalls hallten gellende Pfiffe durchs Stadion, als Schiri Florian Heft das Spiel weiterlaufen ließ, nachdem Nürnbergs Ivan Marquez die Kugel im eigenen 16er an die Hand gesprungen war (19.). Aufgeschoben war aber nicht aufgehoben - wenig später jubelte die Eintracht: Anton Donkor hatte von rechts geflankt und in der Mitte Routinier Anthony Ujah gefunden, der in der 29. Minute sehenswert zum 1:0 einköpfte.

Die Eintracht schien auf Kurs - allerdings trog der Schein. Nürnberg kam zurück. Und zwar gleich doppelt: Kanji Okunuki erzielte nach Pass von Tim Handwerker in der 38. Minute den Ausgleich und zwei Minuten später führte der FCN sogar: Benjamin Goller nutzte eine fatalen Braunschweiger Abwehrfehler und netzte ein zum 1:2 (40.).

Eintracht lange umständlich

Die Niedersachsen hatten in der Folge Glück, dass die Gäste das entstandene Durcheinander in ihrer Abwehr nicht nutzten und noch vor der Halbzeit nachlegten. Nach der Pause kamen die Gastgeber aber mit neuem Elan zurück aufs Feld.

Die Eintracht bemühte sich, fand aber gegen diszipliniert stehende Gäste kaum noch Möglichkeiten. Das Spiel der Eintracht war bei allem Ballbesitz viel zu durchsichtig und umständlich, um wirklich für Gefahr sorgen zu können.

Also musste wieder eine Einzelaktion her: Ujah nahm den Ball in der 65. Minute vorildlich an, schüttelte Bewacher Marquez ab und drosch die Kugel aus 13 Metern ins lange Eck - 2:2. Ein Punkt war gerettet - im Keller der Tabelle blieb die Eintracht aber stecken.

Braunschweig in Rostock, Nürnberg zu Hause gegen Magdeburg

Eintracht Braunschweig tritt am kommenden Spieltag auswärts in Rostock an (Samstag, 30.09.2023 um 13.00 Uhr). Nürnberg empfängt einen Tag später den 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr).