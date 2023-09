Doppelpack von Hartel Heimsieg gegen Schalke - St. Pauli rückt vor auf Rang zwei Stand: 23.09.2023 22:39 Uhr

Der FC St. Pauli hat am Samstag (23.09.2023) 3:1 (1:1) gegen den FC Schalke 04 gewonnen - und bleibt damit als einzige Mannschaft in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Das lag auch an Kapitän Marcel Hartel, der auch Torjäger kann.

Held des Abends war aus Sicht aller, die es mit dem FC St. Pauli halten, Mittelfeldspieler und Kapitän Marcel Hartel. Hartel, 27, und bislang eher nicht als Torjäger bekannt, traf erst per Strafstoß zur Führung (21. Minute) und später traf er mit einem Schuss aus 16 Metern (57.) erneut. Den dritten Treffer für die Hamburger erzielte Joker Carlo Boukhalfa (90.+2).

Für Schalke 04 hatte zwischenzeitlich Sebastian Polter nach sehenswerter Vorarbeit von Thomas Ouwejan ausgeglichen (29.).

St. Pauli macht das Spiel, aber zunächst kein Tor

Der FC St. Pauli begann ähnlich stürmisch wie zuvor beim 5:1 gegen Holstein Kiel. Die Schalker kamen kaum aus der eigenen Hälfte. Bis zur Pause betrug das Ballbesitz-Verhältnis 63:37 Prozent. Einziges Manko der Hamburger: die Chancenverwertung.

Erst als Schiedsrichter Frank Willenborg nach Einschreiten des VAR auf Handelfmeter entschied, wurden die Gastgeber belohnt. Verursacher war der Schalker Lino Tempelmann, der sich in einen Schuss von Connor Metcalfe geworfen hatte. Hartel verwandelte sicher.

Schalke fand auch danach offensiv kaum statt. Doch mit dem ersten vernünftigen Angriff kamen die Gäste durch Polters dritten Saisontreffer zum 1:1. Die Gastgeber benötigten etwas Zeit, um sich zu von dem Rückschlag zu erholen. Ihre Überlegenheit blieb aber.

Schalke hat Chancen, erzielt aber den Ausgleich nicht

In der zweiten Hälfte war St. Pauli weiter dominant, doch die Gäste aus Gelsenkirchen wussten Hamburgs Bemühungen nun mehr entgegenzusetzen. Und sie hatten durchaus Chancen, um den Ausgleich zu erzielen. Aber irgendwas war immer: Er schoss Yusuf Kabadayi aus kurzer Distanz über das Tor (61.), dann scheiterte Polter an Hamburgs Torhüter Nikola Vasilj (64.). Boukhalfa beseitigte dann alle Zweifel am Sieg des FC St. Pauli.

In der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga klettert der FC St. Pauli nach dem 3. Sieg im siebten Ligaspiel zumindest für eine Nacht auf Rang zwei. Der FC Schalke hingegen hat sieben Punkte und muss als Tabellen-15. zunächst einmal nach unten blicken.

Schalke in Paderborn, St. Pauli gegen Hertha

Schalke ist am kommenden Spieltag in Paderborn zu Gast (Freitag, 29.09.2023 um 18.30 Uhr). St. Pauli ist ebenfalls auswärts gefordert. Für die Kiezkicker geht es im Topspiel zu Hertha BSC (Samstag, 30.09.2023 um 20.30 Uhr).