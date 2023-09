45. +3 Halbzeitfazit:

In einem munteren Spiel steht es zwischen St. Pauli und Schalke 04 zur Pause 1:1. Dabei ist es aus Sicht der Gäste ein höchst schmeichelhafter Zwischenstand. Von Anfang an übernahm der FCSP die Initiative und kreierte nach einer Viertelstunde Großchancen im Minutentakt. Der überfällige Treffer zum 1:0 fiel dann jedoch nach einem Handelfmeter. Der VAR hatte zuvor den Schiedsrichter auf ein Tempelmann-Handspiel aufmerksam gemacht. Auch anschließend spielten nur die Kiezkicker, die beim nahezu einzigen Schalker Angriff dann aber die kalte Dusche hinnehmen mussten. Ouwejan bediente Polter mustergültig, der die Kugel perfekt traf und aus elf Metern versenkte. Auch im Anschluss war von S04 kaum etwas zu sehen. Zuletzt taten sich jedoch auch die Hamburger schwer, klare Chancen zu kreieren.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Cédric Brunner Schalke Gelbe Karte für Cédric Brunner (FC Schalke 04)

Brunner schaut nur auf den Ball, räumt mit seiner Grätsche aber zuerst Ritzka ab, den er brutal am Knöchel trifft. Während der S04-Spieler nicht fassen kann, dass er Gelb sieht, wobei er darauf beharrt, den Ball gespielt zu haben, ist klar zu konstatieren, dass diese Aktion schon eher in die Kategorie Dunkelgelb fällt.

45. +1 Marcin Kamiński Schalke Gelbe Karte für Marcin Kamiński (FC Schalke 04)

Zu Beginn der zweiminütigen Nachspielzeit grätscht Kamiński im Zentrum in den Rücken von Afolayan hinein. Klare Gelbe Karte.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Das allergrößte Tempo ist jetzt nicht mehr drin. Schalke lässt das Leder ruhig im eigenen Drittel zirkulieren, während St. Pauli das hohe Pressing aussetzt.

42. Hartel zieht eine Ecke hoch in die Box, wo Smith sich im Kopfballduell durchsetzt, das Leder allerdings per Stirn fast schon vertikal auf den Boden drückt. Den Aufsetzer könnte Wahl verwerten, der allerdings rechts am Gelsenkirchener Kasten vorbei köpft.

40. Saliakas schaltet sich in den Angriff über rechts ein, aber letztlich ist die flache Flanke in die Box zu einfach zu verteidigen. S04 steht defensiv inzwischen kompakter.

38. Weiterhin kommt extrem wenig von den Gelsenkirchenern, die sich sehr schwer damit tun, sich spielerisch zu befreien. St. Pauli hat grundsätzlich weiterhin alles im Griff, kommt allerdings auch kaum noch gefährlich vors gegnerische Tor.

35. Nach Balleroberung im Zentrum will Oladapo Afolayan es ein wenig zu eigennützig machen. Während Johannes Eggestein völlig frei und anspielbereit gewesen wäre, zieht der 26-Jährige aus 17 Metern einfach direkt ab, verfehlt mit dem Rechtsschuss aber das Gästetor.

33. Connor Metcalfe St. Pauli Gelbe Karte für Connor Metcalfe (FC St. Pauli)

Schallenberg behauptet im Zentrum die Kugel, aber Metcalfe kommt angeflogen und räumt den Jubilar mit einem rustikalen Bodycheck ab. Das bringt ihm die erste Gelbe Karte der Partie ein.

31. Die Hamburger sind um eine direkte Antwort bemüht, aber Hartel, der aus 15 Metern direkt abschließen könnte, will es dann zu verspielt machen. Sein für Eggestein gedachter Steckpass wird jedoch erfolgreich geblockt.

29. Sebastian Polter Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Sebastian Polter

Das gibt es doch nicht! Aus einer Halbchance heraus erzielt Schalke 04 nun tatsächlich aus völlig heiterem Himmel den Ausgleich. Ouwejan wird nicht attackiert und spielt mit den Innenrist dann einen herrlichen Pass vom linken Strafraumeck aus in den Lauf von Polter, der den Schlappen hin hält, die Kugel perfekt trifft und unhaltbar für Vasilj im rechten unteren Eck versenkt. Was für eine kalte Dusche für die maßlos überlegenen Kiezkicker!

27. Die Hamburger nehmen sich jetzt eine kleine Auszeit und versuchen, den Gast aus dem Ruhrgebiet etwas aus der Reserve zu locken. Schalke läuft dem Geschehen momentan aber in nahezu jeder Situation hinterher.

24. Nach einem Foul im Zentrum führt Hartel den fälligen Freistoß aus 28 Metern einfach mal direkt aus. Der Rechtsschuss geht jedoch deutlich am Schalker Tor vorbei.

22. Auf der anderen Seite will Yusuf Kabadayı für eine rasche Antwort sorgen und geht kurzerhand mit dem Kopf durch die Wand. Tatsächlich kann er das Leder bis weit in den gegnerischen Strafraum hinein behaupten, muss es dann aber in Ermangelung eines Mitspielers aus spitzem Winkel selbst machen. Der hohe Gewaltschuss aufs kurze Eck geht jedoch vorbei. Dennoch ist es die bislang gefährlichste Aktion der Knappen.

21. Marcel Hartel St. Pauli Tooor für FC St. Pauli, 1:0 durch Marcel Hartel

Hartel übernimmt beim Strafstoß die Verantwortung und vollstreckt cool zum überfälligen 1:0 für die Kiezkicker, deren Chancenwucher der letzten fünf Minuten folgenlos bleibt. Dabei guckt Hartel Langer lässig aus und schiebt halbrechts ein, als der Schalker Keeper sich nach links bewegt.

20. Der VAR meldet sich und macht den Unparteiischen auf ein vermeintliches Handspiel von Tempelmann aufmerksam, der sich vorhin in den Nachschuss von Metcalfe warf, der das Leder über die Latte hinweg setzte. Tatsächlich zeigen die Bilder: Tempelmann lenkt das Spielgerät mit der Hand ab. Der Schiedsrichter entscheidet auf Handelfmeter für St. Pauli!

18. Pfosten für St. Pauli! Die Hamburger drücken massiv auf das 1:0, das aber weiterhin nicht fallen will. Eine Ecke von links landet am zweiten Pfosten beim freien Eggestein, der erst per Kopf an Langer scheitert und den Nachschuss dann an den rechten Pfosten setzt. Seguin lenkt hierbei noch entscheidend ab.

16. Großchance St. Pauli! Die Kiezkicker werfen alles nach vorne und gehen beinahe mit 1:0 in Führung. Nach starkem Steckpass von Saliakas landet die Kugel bei Saad, der aus elf Metern abzieht. Langer ist bereits geschlagen, aber auf der Linie verhindert Kabadayı den Einschlag, ehe im Nachschuss dann Langer pariert und Metcalfe den erneuten Nachschuss über die Querlatte hinweg schlägt.

13. Jetzt macht Schalke es mal schnell. Die für Polter gedachte Hereingabe von Kabadayı pflückt jedoch Vasilj sicher aus der Luft.

11. Zehn Minuten sind rum und die Gelsenkirchener werden zunehmend in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Im Moment kommt wenig Entlastendes von den Knappen. St. Pauli erhöht den Druck.

8. Die Kiezkicker übernehmen zunehmend die Initiative. Ein für Metcalfe gedachter Pass in die Tiefe ist aber zu lang. Fährmann- und Müller-Vertreter Langer kommt rechtzeitig raus und hat die Kugel sicher.

5. Der erste Abschluss gehört dem FCSP. Über Brunner rollt der Angriff über links. Hartel kann die von Eggestein abgelegte Hereingabe aber knapp und der anschließende Abschluss von Metcalfe aus der zweiten Reihe geht deutlich links am Schalker Tor vorbei. Abstoß.

4. Taktisch geprägte Anfangsphase in Hamburg. Beide Teams tasten sich noch ab und versuchen, die gegnerische Ausrichtung zu ergründen.

1. Anpfiff am Millerntor. Die Hausherren treten ganz in Braun an, die Gäste aus dem Ruhrgebiet sind in Hellblau-Weiß gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Absteiger Schalke ist mit der bisherigen Ausbeute ganz und gar nicht zufrieden. Gerade einmal sieben Punkte aus sechs Ligaspielen entsprechen der schwächsten Ausbeute der Königsblauen im Unterhaus seit der Saison 1989/90. Zwölf Gegentore und damit im Schnitt zwei Gegentreffer pro Zweitliga-Partie gab es sogar überhaupt noch nie bei den Knappen, die gut und gerne auch schon noch mehr hätten kassieren können. Kein anderer Zweitligist bringt es nach sechs Ligaspielen schließlich auf einen dermaßen hohen Expected-Goals-Against-Wert wie S04 (13.7).

Der FC St. Pauli ist der einzige Zweitligist, der nach sechs Spieltagen nach wie vor ungeschlagen ist (zwei Siege, vier Remis). Die Hamburger stellen überdies mit nur drei Gegentoren aus sechs Partien die beste Defensive im Unterhaus des deutschen Fußballs und lagen in keiner einzigen der bisherigen sechs Partien zurück. Saisonübergreifend haben die Kiezkicker überdies nur ein einziges ihrer letzten 22 Zweitliga-Heimspiele verloren (elf Siege, zehn Remis). Entsprechend selbstbewusst geht der FCSP in das Samstagabendspiel.

Apropos Ron Schallenberg: Der Rückkehrer, der nach seiner Rotsperre wieder spielen darf, könnte heute durchaus zum Glücksbringer avancieren. Der 24-Jährige bestreitet seinen 100. Einsatz in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit seinem vorherigen Verein, dem SC Paderborn, spielte er fünf Mal gegen den FC St. Pauli, erzielte dabei fünf Tore und verlor kein einziges dieser Spiele (drei Siege, zwei Remis).

In Abwesenheit des verletzten Goalgetters Simon Terrode, der heute erneut fehlt (Wadenprobleme), siegte S04 letzte Woche auch dank Doppelpacker Sebastian Polter in einem hitzigen Match gegen Magdeburg mit 4:3. Trainer Thomas Reis vollzieht dennoch insgesamt drei Wechsel: Neben Michael Langer, der für den verletzten Marius Müller zwischen den Pfosten steht, kehrt auch Ron Schallenberg nach Rotsperre in die erste Elf zurück. Außerdem beginnt Yusuf Kabadayı. Draußen bleiben dafür Assan Ouédraogo und Tobias Mohr (beide Bank).

Beim Blick auf die Aufstellungen gibt es beim FC St. Pauli wenig Überraschendes. Die Kiezkicker siegten letzten Sonntag im Millerntor-Stadion mit 5:1 gegen Holstein Kiel. Im Vergleich zu diesem Sieg gibt es lediglich eine Veränderung an der Startformation: Der nach ausgestandener Krankheit wieder fitte Manolis Saliakas rückt für Vertreter Philipp Treu (Bank) zurück in die Anfangself.

In der bislang einzigen gemeinsamen Saison beider Klubs in der 2. Bundesliga (2021/22) setzte sich jeweils die Heimmannschaft durch, wobei die Kiezkicker bei der 2:3-Niederlage auf Schalke der Wiederaufstiegsfeier der Gelsenkirchener beiwohnen mussten. Auch insgesamt hat der FC St. Pauli sechs der letzten sieben Pflichtspiele gegen die Knappen verloren (ein Sieg).