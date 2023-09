Sieg im Aufsteigerduell Elversberg eiskalt bei Wehen Wiesbaden Stand: 23.09.2023 16:02 Uhr

Der SV Elversberg feiert im Aufsteiger-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga bei SV Wehen Wiesbaden den dritten Sieg in Folge und schnuppert an den Aufstiegsplätzen.

Der SV Elversberg hat das Duell der Aufsteiger in der 2. Fußball-Bundesliga bei SV Wehen Wiesbaden für sich entschieden und schnuppert an den Aufstiegsplätzen. Die Saarländer gewannen die Partie am 7. Spieltag mit 2:0.

Thore Jacobsen erzielte im ersten Abschnitt die Führung für Elversberg vom Elfmeterpunkt (20. Minute), Wiesbadens Martin Angha hatte zuvor Luca Schnellbacher zu Fall gebracht. Der eingewechselte Wahid Faghir entschied die Partie in der Schlussphase (77.) mit dem zweiten Treffer zugunsten der Gäste.

Elversberg zog mit dem dritten Sieg in Folge und 10 Punkten am Mit-Aufsteiger vorbei und hat nun sogar Tuchfühlung auf die Aufstiegsränge aufgenommen. Wehen Wiesbaden, weiter mit 8 Punkten, rutschte in der Tabelle ab.

Beide Mannschaften taten sich in der Anfangsphase schwer, Akzente in der Offensive zu setzen. Sie scheuten das Risiko, Torchancen blieben somit Mangelware.

Faghir eiskalt mit der Entscheidung für Elversberg

Die Führung spielte Elversberg dann in die Karten, Schnellbacher (32.) hatte sogar schon früher das 2:0 auf dem Fuß, doch scheiterte er an Wiesbadens Torwart Florian Stritzel. Der SVWW versuchte mit Pressing, die Spielkontrolle wiederzuerlangen, blieb aber in der Offensive ohne Durchschlagskraft. Faghir nutzte am Ende eine Konterchance eiskalt zum 2:0.

Wiesbaden in Hannover, Elversberg empfängt Fürth

Für Wehen Wiesbaden geht es in der kommenden Zweitliga-Partie nach Hannover (Samstag, 30.09.2023 um 13.00 Uhr). Elversberg hat einen Tag später Greuther Fürth zu Gast (13.30 Uhr).