Elfmeter in der Nachspielzeit Ex-Kieler Reese rettet Hertha-Sieg in Kiel Stand: 24.09.2023 16:06 Uhr

Hertha BSC hat beim angestrebten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg in Kiel gelandet. Matchwinner am Sonntag (24.09.2023) war ein ehemaliger Holstein-Profi.

Beim wilden 3:2 (2:0) machten es sich die Berliner schwieriger als nötig - denn zwischenzeitlich gaben sie einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand.

Hertha-Führung durch Prevljak

Dabei hatte die Partie für die Hertha eigentlich optimal begonnen. In der 27. Minute brachte Smail Prevljak die Gäste aus der Hauptstadt in Führung, als er eine Maßflanke vom Ex-Kieler Fabian Reese aus kurzer Distanz einköpfte.

Sechs Minuten vor der Pause legte Andreas Bouchalakis das 2:0 nach, nachdem Kiel-Keeper Timon Weiner bei einem harmlosen Abschluss von Prevljak die Kugel nach vorne abprallen ließ.

Erst Pichler, dann Skrzybski

Nach der Pause kamen die Kieler dann aber besser in Schwung und verkürzten durch Benedikt Pichler in der 54. Minute - Marvin Schulz hatte ihn mit einer präzisen Hereingabe von der rechten Seite bedient.

Nur drei Minuten später legten die Störche nach. Pichler hatte sich im Strafraum den Ball an Toni Leistner vorbeigelegt, war dann über dessen ausgestrecktes Bein gefallen - Steven Skrzybski verwandelte den Elfmeter zum 2.2.

Zwei Elfmeter in der Schlussphase

Am Ende wurde die Partie extrem hektisch. In der 87. Minute verschosse Hertha-Angreifer Haris Tabakovic zunächst einen Elfmeter, den es nach VAR-Intervention gegeben hatte. Vier Minuten später zeigte Schiedsrichter Florian Badstübner dann erneut auf den Punkt - diesmal trat Reese an und machte mit dem 3:2-Siegtor gegen seine alten Kameraden den Deckel drauf. Anschließend sah Kiels Marvin Schulz (90.+7) noch die Gelb-Rote Karte.

"Hätte man ein Drehbuch geschrieben, das zu meinen Gunsten ausgeht, hätte das ganz gut gepasst" , sagte der gebürtige Kieler Reese nach dem Schlusspfiff: "Am Ende war es ein offener Schlagabtausch. Aber ein 2:0 dürfen wir nicht so hergeben."

Kiel in Karlsruhe, Hertha gegen St. Pauli

Holstein Kiel trifft am kommenden Spieltag auf den KSC (Samstag, 30.09.2023 um 13.00 Uhr). Hertha BSC ist im Topspiel gegen St. Pauli gefordert (20.30 Uhr).