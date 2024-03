Knapper Sieg Hansa sackt gegen Fürth drei fette Punkte ein Stand: 16.03.2024 14:54 Uhr

Hansa Rostock hat im Abstiegskampf der 2. Bundesliga am Samstag (16.03.24) gegen die SpVgg Greuther Fürth einen äußerst wertvollen Sieg eingefahren. Die Hanseaten gewannen mit 1:0 (1:0). Tags zuvor hatte Rostocks Konkurrent Eintracht Braunschweig ebenfalls drei Punkte geholt. Damit bleibt der Kampf um den Verbleib in der 2. Liga weiter extrem spannend. Fürth verlor hingegen im Hinblick auf einen möglichen Aufstieg ins Oberhaus mit der dritten Niederlage in Folge den Kontakt zur Spitze.

Nach einer überaus ereignisarmen ersten halben Stunde, in der vor allem die Fürther Offensive Ideen und Taten vermissen ließ, erarbeiteten sich die Gastgeber mehrere Torchancen: Svante Ingelsson scheiterte mit einem Kopfball an Jonas Urbig (30.), ein Schuss von Kevin Schumacher verfehlte das Tor nur knapp (35.). Doch als Simon Rhein einen präzisen Pass in die Schnittstelle auf Svante Ingelsson durchsteckte, und der den freistehenden Nico Neidhart bediente, lagen die Hanse-Städter verdient in Front (40.).

Fürth findet den Faden nicht

Nach der Pause schien es für einen Moment so, als könnte sich das fränkische Kleeblatt etwas aus seiner Lethargie befreien: Lukas Petkov legte den Ball für Jomaine Consbruch auf, dessen strammer Flachschuss jedoch kein größeres Problem für Rostock-Keeper Markus Kolke darstellte (47.).

Wenig später ergab sich die gute Chance für Rostock, zu erhöhen. Nach einem Rückpass der Fürther Hintermannschaft auf Tormann Urbig drosch Kai Pröger den Ball aus Fünfmetern aufs Tor, aber Urbig machte seinen Fehler wieder wett, als er aus seinem Kasten stürzte und den Ball abwehrte. Und wieder sorgte danach die Hansa-Kogge für die gefährlicheren Aktionen - Pröger verpasste aber zweimal (58., 65.).

Spätes Aufwachen der Franken

In den letzten 20 Minuten der offiziellen Spielzeit wachten die Greuther Fürther dann endgültig auf. Kolke musste wagemutig gegen einen Abschluss von Armindo Sieb aus kurzer Distanz klären (70.), Sieb war es auch der, der bei einem Schlenzer das linke untere Eck des hanseatischen Tors knapp verfehlte (77.).

Die letzte Hoffnung der Gäste lag auf einem Freistoß aus 25 Metern am Ende der vier minütigen Nachspielzeit. Doch das Team von Coach Mersad Selimbegovic konzentrierte sich und brachte den knappen, aber frenetisch gefeierten Heimsieg über die Zeit.

Hansa in Kiel, Fürth gegen den HSV

Rostock ist am kommenden Spieltag bei Holstein Kiel zu Gast (Samstag, 30.03 um 13.00 Uhr). Das Kleeblatt trifft einen Tag später auf den HSV (13.30 Uhr).