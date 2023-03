Elfmeter leitet Niederlage ein Hansa kassiert gegen den KSC dritte Niederlage in Serie Stand: 05.03.2023 15:24 Uhr

Hansa Rostock rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer weiter in den Abstiegskampf hinein. Die 0:2-Pleite im Heimspiel gegen den Karlsruher SC war die dritte Niederlage in Serie für die Norddeutschen. Als Tabellen-14. beträgt der Abstand zum Relgationsplatz noch drei Punkte. Der KSC rückt nach dem vierten Sieg in Folge mit nun 31 Punkten auf den neunten Platz vor.

In der 16. Minute brachte Marvin Wanitzek den KSC per Elfmeter mit 1:0 in Führung. Hansa-Keeper Markus Kolke sprang zwar in die richtige Ecke, kam aber nicht an den platzierten Schuss von Wanitzek. Zuvor war nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte Mikkel Kaufmann vom Rostocker Verteidiger Damian Roßbach zu Fall gebracht worden.

Dritter KSC-Treffer wird zurückgenommen

Beim zweiten Gegentreffer (25.) war Roßbach der Pechvogel. Der KSC kombinierte im Strafraum der Rostocker, Paul Nebel bugsiert den Ball aus elf Metern in Richtung Tor und Roßbach fälscht beim Klärungsversuch den Ball ins eigene Tor ab. Hansas Torhüter Kolke verhinderte vor der Pause mit starken Paraden einen höheren Rückstand.

In der 61. Minute landete der Ball erneut im Tor der Rostocker. Kaufmann traf nach einem Konter zum 3:0 - aber der Treffer zählte nicht. Weil beim Abspiel zuvor ein KSC-Angreifer knapp im Abseits stand nahm der Schiedsrichter nach dem Video-Check das Tor zurück.

Rostock in Hannover, Karlsruhe gegen den HSV

Am nächsten Spieltag muss Hansa Rostock auswärts in Hannover bestehen (Sonntag, 12.03.2023 um 13.30 Uhr). Karlsruhe empfängt zur gleichen Zeit den HSV.