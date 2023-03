Rostock-Absturz geht weiter Fortuna schnuppert wieder am Bundesliga-Aufstieg Stand: 19.03.2023 15:20 Uhr

Nach einem deutlichen 5:2 (3:0)-Erfolg bei Hansa Rostock ist Fortuna Düsseldorf am Sonntag (19.03.2022) in der 2. Fußball-Bundesliga in den Kampf um den Aufstieg zurückgekehrt. Derweil droht den Gastgebern immer mehr der Gang in die 3. Liga.

Die ersten Minuten ließen den Verlauf des Spiels zwischen Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf schon erahnen. Keine 200 Sekunden vergingen, da hatten die Gäste schon zwei große Möglichkeiten auf die Führung. Erst schlenzte Michal Karbownik knapp am gegnerischen Tor vorbei (3.), dann musste Markus Kolke einen Schuss aus 20 Metern von Dawid Kownacki entschärfen (4.).

Die Co-Produktion der beiden Polen sorgte wenig später dann aber doch für die Führung. Karbownik setzte sich über linke Seite durch, flankte flach auf Kownacki, der sein elftes Saisontor erzielte (12.). Und so ging es auch weiter: Kurz darauf hatte die Rostocker Defensive wieder kein Mittel gegen Karbownik, dessen Zuspiel Felix Klaus zu einer flachen Hereingabe auf Rouwen Hennings nutzte, der den Ball nur aus kurzer Distanz über die Linie drücken musste - das 2:0 für Düsseldorf (20.).

Rostock bleibt seiner Form trau - Fortuna nutzt das eiskalt

Schon in diesem Moment war die Partie nahezu entschieden. Denn Rostock ging mit nur 19 Treffern und dem mit Abstand schwächsten Sturm der Liga in die Partie, hatte zuvor letztmals im September gegen Magdeburg (3:1) ein Heimspiel gewonnen und in diesem Kalenderjahr noch nie mehr als einen Treffer in einem Spiel erzielt. All diese Eindrücke bestätigten die Gastgeber auch am Sonntag mit ihrem Auftritt.

Und weil auch die Defensive jede Stabilität vermissen ließ, drohte den Rostockern ein Debakel. Zunächst fehlten nach einer Freistoßflanke von Jorrit Hendrix, die Dawid Kownacki nur ganz knapp verpasste, lediglich Zentimeter zum dritten Fortuna-Tor (30.), dann sorgte Matthias Zimmermann mit einem Volleyschuss nach einem Einwurf für das 3:0 (41.). Der Rechtsverteidiger hatte dann auch kurz nach der Halbzeitpause freie Bahn und schnürte mit einem trockenen Flachschuss den Doppelpack (48.).

Düsseldorf schont sich für Endspiel gegen den HSV

Während sich also andeutete, dass der Rostocker Absturz (erst vier Punkte in 2023) weitergeht, erspielte sich Fortuna wieder mehr Hoffnung auf den Aufstieg. Nach dem 1:1 gegen Heidenheim in der Vorwoche hatte Trainer Daniel Thioune schon angedeutet, dass mit einer Serie der Sprung unter die ersten Drei noch möglich sei, in Rostock untermauerte dies seine Mannschaft auch mit einer starken Leistung. Nach der Länderspielpause könnte Düsseldorf so im Duell gegen den Hamburger SV auf vier Punkte heranrücken an die auf Rang drei liegenden Hanseaten.

Die Rostocker Hanseaten wollten sich indes noch nicht aufgeben und zeigten plötzlich doch offensive Durchschlagskraft. Kai Pröger schloss zwar zunächst sinnbildlich für die bisherige Leistung ab, als er den Ball vor dem leeren Tor verstolperte (56.), nur Sekunden später tauchte er aber erneut frei vor dem Düsseldorfer Tor auf und erzielte das 1:4. Er bestrafte damit, dass Fortuna zu dem Zeitpunkt bereits zusehends in den Verwaltungsmodus geschaltet hatte.

Hansa schöpft für drei Minuten Hoffnung

Düsseldorf machte gar nichts mehr für das Spiel - und Rostock fand Wege, um diese enorme Passivität zu bestrafen. Kevin Schumacher gelang in der 79. Minute der zweite Hansa-Treffer und sorgte dafür, dass auch bei den heimischen Fans wieder Stimmung aufkam. " Jetzt geht's los ", skandierten die Zuschauer nach dem 2:4 und vor dem Anbruch der letzten zehn Minuten.

Doch Fortuna ließ das Ostsee-Stadion schnell wieder verstummen. Nach einer Flanke von Shinta Appelkamp köpfte Christoph Klarer den Ball auf den langen Pfosten, wo der Rettungsaktion von Damian Roßbach im eigenen Tor landete (82.). Der Treffer wurde dennoch dem Düsseldorfer Verteidiger gutgeschrieben. Zugleich war dieser Moment auch der letzten entscheidende in dieser Partie. Fortuna rückte durch den Sieg auf Rang vier vor, Rostock rutschte erstmals auf Relegationsplatz 16 ab.

Rostock nach der Pause in Magdeburg

Nach der Länderspielpause muss Rostock auswärts in Magdeburg bestehen (Sonntag, 02.04.2023 um 13.30 Uhr). Das für Düsseldorf entscheidende Spiel gegen Hamburg findet zwei Tage zuvor statt (18.30 Uhr).