Zweitliga-Spitzenspiel Darmstadt rettet einen Punkt gegen den HSV Stand: 25.02.2023 22:28 Uhr

Lange lag der Hamburger SV im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga bei Darmstadt 98 in Führung, dann kamen die "Lilien" doch noch zum Ausgleich.

Ransford-Yeboah Königsdörffer brachte die Hanseaten schon in der vierten Minute in Führung, der eingewechselte Filip Stojilkovic glich in der 81. Minute aus. In der Tabelle bleibt Darmstadt Tabellenführer und liegt weiter vier Punkte vor dem HSV. Die Hessen verhinderten damit die erste Niederlage in der 2. Liga seit dem ersten Spieltag (0:2 in Regensburg).

Dem Hamburger Führungstreffer vor 16.800 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor ging ein schneller Angriff über die linke Seite voraus. Nach einer hohen Hereingabe von Moritz Heyer lief Königsdörffer am Fünfer in den Ball, hielt den rechten Fuß hin und traf aus rund drei Metern. Er war nur in die Startelf gerückt, weil Bakery Jatta zu spät zur Teambesprechung kam.

Honsak fehlten Zentimeter

Die "Lilien" schüttelten sich kurz und übernahmen dann die Kontrolle. Und es dauerte nicht lange bis zur ersten Chance. Angriff um Angriff rollte auf das Hamburger Tor zu, und Torwart Daniel Heuer Fernandes hatte alle Hände voll zu tun.

Die größte Möglichkeit hatte Mathias Honsak kurz vor der Pause. Dessen Schuss kullerte vom Innenpfosten in Richtung Torlinie, doch Heuer Fernandes erwischte den Ball wohl noch rechtzeitig. Schiedsrichter Christian Dingert gab den Treffer jedenfalls nicht. Da fehlten Zentimeter.

Kampfbetonte Partie

Nach der Pause gestaltete der HSV das Spiel ausgeglichener. Ansehnlich war die Parte nie. Immer wieder störten Fouls den Spielfluss, es gab etliche teils hart geführte Zweikämpfe. Im Spiel nach vorne blieb bei beiden Teams vieles zu ungenau.

Stojilkovic nicht zu halten

Als alles nach einem Hamburger Sieg aussah, schlugen die "Lilien" dann doch noch zu. Nach einem langen Ball von Marvin Mehlem behauptete sich Stojilkovic gegen seinen Gegenspieler, zog in den Sechzehner, war auch dort nicht vom Ball zu trennen und schoss das Leder dann aus kurzer Distanz ins lange Ecke zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Hamburg gegen Nürnberg, Darmstadt in Heidenheim

Am 23. Spieltag empfängt der Hamburger SV den 1. FC Nürnberg (Samstag, 04.03.2023 um 13.00 Uhr). Auf Darmstadt wartet siebeneinhalb Stunden später mit dem Gastspiel in Heidenheim direkt das nächste Spitzenspiel.