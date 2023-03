Beim Debüt von Trainer Koschinat Bielefeld überrascht Spitzenreiter Darmstadt Stand: 11.03.2023 14:53 Uhr

Nach der Niederlage im Spitzenspiel beim 1. FC Heidenheim hat Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 auch bei Abstiegskandidat Arminia Bielefeld verloren. Am 24. Spieltag unterlagen die Hessen mit 1:3 (0:0).

Wenige Tage nach der Verpflichtung von Trainer Uwe Koschinat leistete Bielefeld am Samstag (11.03.2023) zunächst Schützenhilfe und begünstigte das 0:1 durch Mathias Honsak (54.) mit einem Abwehrfehler. Manuel Prietl besorgte aber für die kämpferischen Gastgeber per Kopf den 1:1-Ausgleich (72.). In der Nachspielzeit sorgte Benjamin Kanuric mit einem strammen Schuss für das 2:1 (90.+1). Fabian Klos machte kurz vor Abpfiff dann mit dem 3:1 die große Überraschung klar (90.+4).

Darmstadt blieb nach dem 0:1 im Spitzenspiel beim 1. FC Heidenheim damit zum zweiten Mal in Folge ohne Sieg und könnte am Sonntag vom Hamburger SV an der Tabellenspitze abgelöst werden. Bielefeld beendete eine Durststrecke von vier Spielen ohne Sieg und verschaffte sich mit 24 Punkten etwas Luft im Tabellenkeller.

Pfostentreffer durch Honsak

Auf der Bielefelder Alm gehörte die Anfangsphase zunächst den Gästen. Die Arminia kam allerdings zur ersten Großchance, als Sebastian Vasiliadis nach einer Einzelaktion mit einem Schuss von halblinks das lange Eck nur knapp verpasste (15.). Wenig später hatte Honsak die Führung für Darmstadt auf dem Fuß, traf allerdings nur den Pfosten (26.).

So ging es torlos in die Pause. Auch in Durchgang zwei hatte Darmstadt die größeren Spielanteile und belohnte sich schließlich auch - mit Bielefelder Unterstützung. Nach einem langen Abschlag vom 98-Tor waren sich Guilherme Ramos und Prietl nicht einig. Honsak ging dazwischen und schoss auf etwa 13 Metern zum 1:0 ein.

Prietl patzt, Prietl rettet, Prietl trifft

Wenig später bot sich Darmstadt die Chance zur Vorentscheidung, doch Prietl rettete nach einem Stojikovic-Solo noch auf der Linie (57.). Das Koschinat-Team fing sich danach wieder und erarbeitete sich Möglichkeiten. Klos verpasste mit einem Kopfball knapp den Ausgleich (68.). Dafür schlug dann Prietl zu. Im Anschluss an einen Eckball war er aus fünf Metern per Kopf zur Stelle (72.).

Bielefeld zeigte sich danach keineswegs mit dem Punkt zufrieden, spielte weiter nach vorne. Darmstadt lauerte auf Konter. Schließlich belohnten sich die Gastgeber für einen couragierten Auftritt: Kanuric traf nach einem Abpraller aus der 98-Abwehr mit einem mit einem Schuss aus 20 Metern zum 1:1 (90.+1). Als Darmstadt dann aufmachte, erhöhte Klos mit seinem 166. Plfichtspiel-Treffer für den DSC auf 3:1 (90.+4).

Darmstadt zu Hause gegen Kaiserslautern

Am 25. Spieltag empfängt der SV Darmstadt 98 den 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 18.03.2023 um 20.30 Uhr). Bielefeld ist einen Tag zuvor zu Hause gegen Nürnberg gefordert (18.30 Uhr).