Bielefeld trifft zweimal Aluminium Doppelpack Teuchert - Hannover kann doch auswärts gewinnen Stand: 22.04.2023 15:06 Uhr

Ein Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga hatte Hannover 96 zuletzt vor über einem halben Jahr gewonnen. In Bielefeld endete die Serie am Samstag (22.04.2023). Hannover gewann 3:1 (2:1) und vergrößerte damit die Abstiegssorgen der Arminia.

Der entscheidende Spieler beim Erfolg von Hannover 96 war Angreifer Cedric Teuchert. Er traf in der 14. Minute mit einem Rechtsschuss genau oben rechts in Eck, kurz vor der Pause verwandelte er auch noch einen Strafstoß (42.). Für Teuchert war es die Saisontreffer elf und zwölf. Später traf noch Louis Schaub (55.), und so gewann 96 erstmals seit Mitte September ein Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga.

Für Bielefeld verkürzte in der 22. Minute Fabian Klos, für ihn war es Saisontreffer Nummer sechs. Anschließend traf die Arminia noch zweimal Aluminium, aber nicht ins Tor. Schon am vergangenen Spieltag, bei der 2:4-Niederlage gegen den Karlsruher SC hatten die Ostwestfalen viermal Latte oder Pfosten getroffen.

Für Hannover 96 war es im dreizehnten Ligaspiel des Jahres erst der zweite Erfolg. Mit nun 37 Punkten nach 29 Spielen klettern die Niedersachsen auf Rang zehn. Bielefeld hat sieben Punkte weniger und bleibt vorerst auf Platz 15.

Doch die Abstiegssorgen der Arminia sind nicht kleiner geworden, eher im Gegenteil. Konkurrent Hansa Rostock gewann und hat nun 28 Punkte. Und am Sonntag könnte Jahn Regensburg mit einem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern an Bielefeld vorbeiziehen.

Erste echte Torchance - und gleich die Führung für Hannover 96

Den besseren Start in dieses Spiel erwischten die Gäste aus Hannover. Nach einer knappen Viertelstunde bediente Schaub Teuchert, und der vollendete eiskalt. Es war die erste echte Torchance des Spiels - und gleich die Führung für 96.

Es folgten einige Minuten, in denen die Bielefelder zunächst nach einer Antwort auf den Rückstand suchten, ehe sie dann doch antworteten. Und wie: Bei einem Distanzschuss von Lukas Klünter war Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler schon geschlagen, doch Phil Neumann rettete für ihn. Anschließend landete der Ball direkt bei Klos, der keine Probleme hatte, den Ausgleich zu erzielen.

Keine 120 Sekunden später wäre die Arminia beinahe sogar in Führung gegangen, als Robin Hack nach Vorlage von Klos zum Abschluss kam und den Außenpfosten traf.

Immer wieder Teuchert

Es war die beste Phase von Arminia Bielefeld, nur war es eine kurze Phase. Und immer wieder war es fortan Hannovers Teuchert, der die Bielefelder vor Probleme stellte. In der 29. Minute traf er den Pfosten, allerdings stand er zuvor im Abseits. Der Treffer hätte nicht gezählt.

Kurz vor der Pause traf Teuchert dann doch noch ein zweites Mal an diesem Nachmittag, als er einen Strafstoß platzierts ins linke Eck beförderte und dabei Bielefelds Torhüter Martin Fraisl in die falsche Ecke schickte.

Vorausgegangen war ein Einsatz des VAR: Nach einer Ecke von 96 bekam Bielefelds Marc Rzatkowski den Ball aus kurzer Distanz an den Ball, allerdings war sein Arm nicht nah genug am Körper - zu diesem Entschluss kamen jedenfalls der VAR und dann auch Schiedsrichter Robert Kampka.

Hannovers Schaub trifft ins Tor, Bielefelds Lasme nur die Querlatte

Der dritte und entscheidende Treffer für Hannover 96 fiel zehn Minuten nach Wiederanpfiff, nachdem Max Besuschkow überlegt zu Schaub spielte und der von der rechten Seite ins Zentrum dribbelte und dann mit ganz viel Übersicht flach ins linke Eck abschloss.

Es dauerte aber nicht lange, da bot sich der Arminia die Chance, den Rückstand zu verkürzen. Als Bryan Lasme links im Strafraum an den Ball kam und dann schoss, fehlte nicht viel. Doch Lasme traf nicht ins Tor, er traf die Querlatte.

Platzverweis gegen Hannovers Lühr

Kurz vor Ende der Partie sah dann Hannovers Yannik Lührs Rot, er hatte Gegenspieler George Bello mit offener Sohle erwischt. Es war ein Foul, das war unstrittig. Schiedsrichter Kampka entschied zunächst auf Gelb, bekam dann aber ein Signal vom VAR aufs Ohr und schaute sich die Szene noch einmal auf dem Monitor an. Kampka revidierte seine Entscheidung und stellte Lührs vom Platz.

Bielefeld am Millerntor

Am kommenden Wochenende ist Arminia Bielefeld zu Gast beim formstarken FC St. Pauli (Samstag, 29.04.2023 um 13.00 Uhr). Hannover empfängt siebeneinhalb Stunden später den 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr).