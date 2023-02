Trainer-Comeback geglückt Heckings Nürnberg bezwingt harmloses Sandhausen Stand: 25.02.2023 14:57 Uhr

Erfolgreiches Comeback für Sportvorstand Dieter Hecking auf der Trainerbank des 1. FC Nürnberg: Der FCN jubelte gegen den SV Sandhausen dank eines Elfmeters spät.

Am Samstag (25.02.2023) siegte Nürnberg mit 1:0 (0:0) über den SVS. Sportvorstand Hecking, der nach der Entlassung von Markus Weinzierl interimsweise wieder als Trainer einsprang, konnte damit einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf feiern. Den Treffer erzielte Kwadwo Duah per Strafstoß (86.). Nürnberg springt dadurch vorerst auf Platz zwölf.

Sandhausen, das jüngst von Thomas Oral nach der Trennung von Alois Schwartz übernommen wurde, wartet dagegen nun seit über acht Stunden auf einen eigenen Torerfolg. Und bleibt in der Tabelle das Schlusslicht.

Nürnberg lauert, Sandhausen kontrolliert den Ball

Das Spiel begann nicht allzu schwungvoll - und nahm in der Folge auch nur wenig Fahrt auf. Die Gastgeber überließen Sandhausen das spielerische Zepter. Ungewohnte 63 Prozent der Ballbesitzanteile hatte der SVS unter der Führung des neuen Trainers Thomas Oral in Nürnberg, außerdem die besseren Offensivszenen in einer insgesamt zähen ersten Hälfte. Joseph Ganda, der sein Startelfdebüt für die Sandhäuser feierte, vergab die beste Möglichkeit (21.).

Der FCN blieb offensiv blass. Distanzschüsse wie die von Jan Gyamerah (39., 44.) zeugten vor allem von spielerischer Ideenlosigkeit, den SVS-Abwehrriegel zu knacken. Eine unglückliche Randnotiz für Nürnberg: Lukas Schleimer musste schon früh verletzungsbedingt von Johannes Geis ersetzt werden (22.).

FCN dominanter, aber ohne zündende Idee

Im zweiten Durchgang änderte sich das Ballbesitzverhältnis, die "Clubberer" hatten nun 61 Prozent der Anteile. Aber im Spielaufbau fehlten nach wie vor die kreativen Mittel, um Sandhausens Ketten wirklich in Verlegenheit zu bringen.

Duah durchbrach die Lethargie dann kurzzeitig mit der besten FCN-Chance. Er setzte sich mal gut gegen Immanuel Höhn durch, SVS-Towart Patrick Drewes war aber zur Stelle und parierte den Schuss aus spitzem Winkel (74.).

Duah-Straftstoß entscheidet Spiel im Schneetreiben

Es setzte starker Schneefall in Nürnberg ein, was dem Spiel zunächst nicht unbedingt zuträglich sein sollte. Aber dann hatte Erik Shuranov einen Geistesblitz: Er schickte Duah mit einem starken Pass auf die Reise, Aleksandr Zhirov lief ihm im Strafraum in die Hacken - Elfmeter. Den versenkte Duah selbst und besiegelte damit den Heimsieg.

Nürnberg muss zum HSV, SVS empfängt Kiel

Am 23. Spieltag ist der 1. FC Nürnberg zu Gast beim Hamburger SV (Samstag, 04.03.2022 um 13.00 Uhr). Sandhausen empfängt zur gleichen Zeit Holstein Kiel.