Es war für die Grün-Weißen das dritte Unentschieden in Serie. Dennoch behaupteten sie Rang zwei, einen Punkt vor dem FC St. Pauli. Die Nürnberger bleiben auf Rang fünf in Schlagdistanz.

Werder tut sich lange schwer

Insbesondere in der ersten Halbzeit wirkten die Gäste stabiler in der Defensive und gedankenschneller in der Offensive. Den Norddeutschen gelang es vor 38.000 Zuschauern im Weserstadion nicht, ihre Topstürmer Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug erfolgversprechend in Szene zu setzen.

Die Gastgeber kamen druckvoller aus der Kabine, hatten aber Glück, dass Jiri Pavlenka einen Stellungsfehler von Friedl gegen Lukas Schleimer ausbügeln konnte (53.). Nach dem Ausgleich standen die Gäste sehr tief und hatten Glück: Ein Kopfball von Ducksch ging an die Latte (88.).

Bremen in Schalke, Nürnberg gegen Sandhausen

Bremen spielt am kommenden Spieltag bei Schalke 04 (Samstag, 13.30 Uhr), Nürnberg gegen Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr).

