Die Gäste belegen mit 53 Zählern vorerst Platz zwei hinter dem punktgleichen Tabellenführer Schalke 04. Am Sonntag treffen St. Paulis Konkurrenten um den Aufstieg in direkten Duellen aufeinander: Werder Bremen empfängt den 1. FC Nürnberg, der FC Schalke 04 ist in Darmstadt zu Gast.

Die Gastgeber aus Sandhausen bleiben auf Rang 15, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt sechs Punkte.

St. Pauli dominant, aber ohne Durchschlagskraft

Die Hamburger dominierten von Beginn an das Spiel, klare Torchancen brachten sie aber nicht zustande. So musste ein Foulelfmeter her, um die Gäste auf Kurs zu bringen.

Kurz nach Wiederbeginn hatte Marcel Hartel nach starkem Pass von Burgstaller die Großchance zum 2:0 (49.), doch der Mittelfeldspieler scheiterte an Sandhausens Torhüter Patrick Drewes, der reaktionsschnell mit dem Fuß rettete.