Hansa Rostock weiter spielbestimmend

Der Ausgleich brachte mehr Tempo ins Spiel. Sandhausen löste sich zunächst mehr aus der tiefen Deckung. Von der SVS-Offensive unter Druck gesetzt, spielte Omladic einen unglaublich schlampigen Rückpass auf seinen Keeper. Keita-Ruel kam so völlig frei an den Ball, scheiterte aber am glänzend parierenden Kolke, der das linke Bein ausfuhr.

In der Folge ging wieder alles über Hansa Rostock, die Norddeutschen drängten auf den Sieg. Angepeitscht von den 20.000 Fans kamen sie immer wieder zu Torchancen, waren aber auch immer wieder im Pech.

Rostock drängt, Sandhausen wackelt in der Schlussphase gewaltig

Gerade in der Schlussphase musste Sandhausen sich immer wieder verzweifelt in die Versuche werfen. Die Kombination aus der Latte, dem Pfosten und dem Schuss über das Tor in der 82. Minute war sinnbildlich für den Sturm der Rostocker, der allerdings nicht mehr belohnt wurde.