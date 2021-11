Bremen spielt, Nürnberg trifft

Bremen startete deutlich besser ins Spiel und hatte gute Chancen, in Führung gingen aber die Nürnberger. Taylan Duman flankte von rechts, Nikola Dovedan lief sich geschickt frei und köpfte aus drei Metern ins linke Eck (19.). Bis zur Pause blieb Werder weiter etwas überlegen, kam aber nicht zum Ausgleich.

Später, aber verdienter Sieg für Werder

Nach einer kurzen starken Phase wurde Bremen auch in der zweiten Hälfte über weite Strecken die bessere Mannschaft. Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia musste mehrfach retten, Marvin Ducksch traf bei einem Freistoß zudem den linken Pfosten (71.), wenig später gelang Werder aber der verdiente Ausgleich. Bei einer Flanke aus dem linken Halbfeld stand Niclas Füllkrug richtig, sein Kopfball landete im linken Eck (80.).

Für das Bremer Siegtor sorgte dann der eingewechselte Leonardo Bittencourt. Ein Schuss von Füllkrug wurde abgeblockt, aber Bittencourt nutzte aus vier Metern den Abpraller (88.).

Werder empfängt Schalke, FCN in Sandhausen

Werder Bremen empfängt nun Schalke 04 zum Topspiel des 14. Spieltags am Samstagabend (20.11.2021) ab 20.30 Uhr. Der 1. FC Nürnberg ist schon am Freitagabend wieder im Einsatz, für 18.30 Uhr ist das Spiel in Sandhausen angesetzt. Sandhausen musste allerdings zuletzt angesichts von zahlreichen Corona-Infektionen im Team bei der DFL eine Absetzung des Spiels bei St. Pauli beantragen.