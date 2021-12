FC Ingolstadt - Dynamo Dresden 3:0

FC Ingolstadt beendet gegen Dresden lange Durststrecke

Nach zwölf sieglosen Spielen ist dem FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga wieder ein Dreier gelungen. Gegen Dynamo Dresden legte das Schlusslicht schon früh den Grundstein für den Sieg. Der 2:0-Erfolg beim Rückrunden-Auftakt ist für den FCI der erste Heimsieg in dieser Saison. Zuvor hatte Ingolstadt lediglich einmal auswärts gewonnen - am 5. Spieltag beim SV Sandhausen.