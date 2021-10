St. Pauli enttäuschte in der 1. Hälfte

Es dauerte gut 20 Minuten, bis der FC St. Pauli sich überhaupt einmal präsent im Spielaufbau zeigte. Doch auch der steigende Ballbesitz sorgte nicht für mehr Torgefahr der Norddeutschen. Kurz vor der Pause gehörten hingegen dem 1. FC Heidenheim die letzten Chancen: Sessa (42.) und Mohr (44.) verpassten jeweils das 2:0.

St. Pauli reißt in der zweiten Hälfte die Hütte ab

Die zweite Hälfte begann zunächst wie die erste aufgehört hatte, doch nach gut zehn Minuten bebte die Auswärtskurve der Voith-Arena: Zuerst lässt Guido Burgstaller die Gäste-Fans jubeln. Der Österreicher ließ mit dem ersten Kontakt Heidenheims Innenverteidiger Mainka aussteigen und vollendete dann zentral in den Heimkasten (55.).

Keine 90 Sekunden später dreht der FC St. Pauli das Spiel. Max Dittgen (56.) drückte die Hereingabe von Burgstaller mit der linken Fußspitze aus vier Metern in die linke Ecke. Und es ging so weiter: In der 60. Minute knallte Burgstaller aus 21 Metern den Ball unhaltbar in den linken Winkel - 1:3!