HSV mit frühem Tor, Schalke gleich spät aus

Der HSV ging früh in Führung. Bei einem Eckball von Sonny Kittel in der 2. Minute stieg Robert Glatzel hoch und köpfte den Ball aus elf Metern ins Schalker Tor.

In der 50. Minute bot sich Schalke die große Chance zum Ausgleich: HSV-Torwart Marko Johansson spielte den Ball direkt in die Füße des völlig freistehenden Schalkers Darko Churlinov, der aus zwölf Metern überhastet am Tor vorbei zielte. In der 67. Minute kam Schalkes Marius Bülter nach einem Schuss von Thomas Ouwejan aus sieben Metern zur nächsten großen Gelegenheit, er schoss aber Johansson an.

So hätte Hamburg das Spiel im direkten Gegenzug entscheiden können, Kittel kam über rechts und schoss aus spitzem Winkel, traf aber nur den Außenpfosten. Schalke machte in der Schlussphase Druck und kam zum überfälligen Ausgleich: Eine Ecke landete bei Bülter, der flach und scharf vors Tor flankte, wo Ko Itakura vollendete.