Schalke kontrolliert, Ingolstadt bis zur Pause ohne Chance

Schalke schien das Tor und die noch nicht wieder geordnete Defensive der Ingolstädter nutzen zu wollen und machte weiter Dampf - schließlich galt es noch einen Rekord zu knacken. Keine fünf Minuten später wartete Simon Terodde am linken Pfosten auf seine Möglichkeit. Die gefährliche Flanke konnte der FCI aber gerade noch ablenken, bevor sie beim Torjäger landete.

Bis zur Pause wurden solchen Szenen allerdings immer dürftiger. Während die Schanzer offensiv gar nichts mehr auf die Kette brachten, kontrollierte Schalke die Partie, zeigte spielerisch aber auch nicht mehr viel - eine verdiente Führung zur Pause, aber kein Fußballfeuerwerk.

Aydins Traumtor stoppt Ingolstädter Drangphase

Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte der FC Ingolstadt den Druck und spielte sich in der ersten Viertelstunde in eine Drangphase, die die Schalker fast etwas zu überraschen schien. Die Knappen zeigten aus den ersten 45 Minuten ungewohnte Lücken und Wackler in der Defensive.

Doch dann folgte der Auftritt von Mehmet-Can Aydin - und was für einer! Nach einer Ecke von Thomas Ouwejan stahl sich der 19-Jährige im Sechzehner clever nach hinten davon. Aydin spang ab und knallte den scharf gespielten Ball per Scherenschlag unter die Latte - bis dahin der absolute Höhepunkt einer ansonsten mäßig begeisternden Partie.

Terodde stellt Zweitliga-Torrekord ein

Für den schillernden Abschluss sorgte dann aber doch Simon Terodde: In der 77. Minute legte Torschütze Marius Bülter mit Übersicht vor dem Tor quer ab auf den Rekordtorjäger. Terodde nutzte die Vorlage und schob sicher zu seinem 153. Zweitligator ein. Damit zieht der 33-Jährige mit dem bisherigen Zweitliga-Rekordhalter Dieter Schatzschneider gleich.