Dresden in Kiel, Sandhausen erwartet St. Pauli

Am 13. Spieltag ist Dynamo Dresden am Freitagabend (05.11.2021) bei Holstein Kiel im Einsatz. Der SV Sandhausen hat eine längere Pause und ist erst am Sonntag (07.11.2021) wieder im Einsatz. Gegner dann ist der FC St. Pauli.

red | Stand: 30.10.2021, 15:25