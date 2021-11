Terodde erzielt Rekord-Treffer

Werder war vor 42.000 Zuschauern in Bremen über weite Strecken in einem kampfbetonten Spiel das tonangebende Team. Doch der FC Schalke setzte in der Schlussphase den vermeintlichen "Lucky Punch": Terodde hatte wenige Minuten zuvor die Marke von acht Stunden ohne Torerfolg erreicht - dann stand er aber goldrichtig, als Werder-Keeper Jiri Pavlenka einen Flatterball von Rodrigo Zalazar nach vorne abprallen ließ. Terodde erzielte per Kopf seinen Rekord-Treffer.

Elfmeter-Drama in der Nachspielzeit

Werder setzte in der Schlussphase noch einmal alles auf eine Karte. Es lief schon die letzte Minute der Nachspielzeit, als Roger Assalé nach einem Duell mit Schalke-Keeper Martin Fraisl im Strafraum zu Boden ging. Schiedsrichter Tobias Stieler checkte die Szene nach wütenden Protesten der Bremer am Bildschirm und entschied auf Strafstoß, den Füllkrug in der achten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich nutzte.

Das Unentschieden bringt keinen der beiden Bundesliga-Absteiger weiter. Schalke hätte bei einem Sieg zumindest mit Paderborn auf Rang drei gleichziehen können. Der SV Werder steht mit 20 Punkten auf dem achten Rang - die Stimmung an der Weser wird zudem durch die Ermittlungen gegen den zurückgetretenen Coach schwer belastet.