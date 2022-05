Ducksch legt das 1:0 vor

Konsequenterweise entschieden die beiden Spitzen auch die für Bremen vorerst letzte Zweitligabegegnung am Sonntag (15.05.2022) beim Jahn. Füllkrug legte bereits in der 10. Minute das 1:0 für die Hanseaten vor, Ducksch hatte ihn an der Strafraumgrenze bedient.