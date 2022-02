Pascal Testroet traf am 23. Spieltag für Sandhausen zum 1:0 (15. Minute). Sonny Kittel glich für die Hamburger in der zweiten Halbzeit aus (59.). Der HSV rückt vorübergehend auf den zweiten Platz vor - und doch war das Remis nach zuvor drei Siegen in Serie ein kleiner Dämpfer.