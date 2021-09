Der FC Hansa kam am Sonntag (12.09.2021) am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga zu einem 2:1-Erfolg gegen Darmstadt 98. Der Aufsteiger feierte zugleich nach zwei Heimpleiten den ersten Sieg vor eigenem Publikum. Die Darmstädter von Trainer Torsten Lieberknecht warten dagegen weiterhin auf den ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit.

Fröde lässt Rostock kurz vor Schluss jubeln

Vor 15.000 Zuschauern gelang Lukas Fröde in der 86. Minute per Kopfball der Siegtreffer. Zuvor hatte John Verhoek das Team von Hansa-Coach Jens Härtel in der 19. Minute erstmals in Führung gebracht. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte der einwechselte Tobias Kempe, der in der 66. Minute einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter sicher für die Hessen verwandelte.