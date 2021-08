1. FC Heidenheim - Hamburger SV 0:0

Nullnummer in Heidenheim - HSV tritt auf der Stelle

Die Sieglos-Serie des Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga geht weiter. Beim 1. FC Heidenheim kam das Team von Trainer Tim Walter am Samstag (28.08.2021) in einem Spiel mit Chancenwucher auf beiden Seiten nur zu einem 0:0.