Damit bleibt Bremen unter Trainer Ole Werner ohne Verlustpunkte, feierte mit ihm den siebten Sieg in Folge und verdrängte zumindest vorübergehend Darmstadt 98 von der Tabellenspitze. Noch ein Sieg, und Werner würde den Rekord von Werder-Ikone Otto Rehhagel egalisieren, der 1981 acht Erfolge in Serie einfuhr - allerdings in der Bundesliga.

Die Rostocker, die in der Vorwoche das erste Mal seit fast 39 Jahren spektakulär in Dresden mit 4:1 gewonnen hatten, kassierten einen empfindlichen Rückschlag im Abstiegskampf.

Erste Halbzeit ein echter Langeweiler

Die erste Hälfte des Spiels geriet zu einer ausufernden Findungsphase. Beide Mannschaften taten sich extrem schwer, Torchancen zu kreieren. Die Partie dümpelte dahin, war hüben wie drüben von vielen Unzulänglichkeiten, mangelndem Tempo und fehlenden Überraschungsmomenten geprägt.

Ein Klassenunterschied war zwischen dem Abstiegs- und dem Aufstiegskandidaten nicht auszumachen. Werder hatte immerhin eine gute Chance: Eine Direktabnahme rechts im Strafraum von Mitchell Weiser (37.) entschärfte Hansas Schlussmann Markus Kolke.

Hansa hat die erste Großchance, Bremen macht das Tor

Im zweiten Durchgang intensivierte Werder seine Angriffsbemühungen. Die erste große Möglichkeit hatte aber Hansa: Nach einem Steilpass scheiterte Nils Fröling (52.), bedrängt von Anthony Jung, mit einem Schuss aus vollem Lauf aufs kurze Eck an Bremens Torhüter Jiří Pavlenka.