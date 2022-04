Huth verhindert frühe Rostocker Führung

Hansa startete aggressiv und lief die Paderborner in den ersten Minuten schon am eigenen Strafraum an. Und beinahe wären die Rostocker auch früh in Führung gegangen, aber SCP-Keeper Jannick Huth rettete per Fußabwehr gegen John Verhoek (8.).

Nach rund einer Viertelstunde zog sich Hansa dann weiter zurück, der SCP übernahm fortan die Spielkontrolle. Es dauerte aber bis zur 24. Minute bis zur ersten Chance: Dennis Srbeny setzt sich am Strafraum gegen mehrere Gegenspieler durch, traf den Ball beim Abschluss aber nicht richtig.

Van der Werff scheitert per Fallrückzieher

In der 33. Minute wurde es dann fast spektakulär. SCP-Innenverteidiger Jasper van der Werff scheiterte nach einer Ecke per Kopf erst an Hansa-Keeper Markus Kolke, brachte den Abpraller dann aber per Fallrückzieher wieder auf das Tor. Aber wieder war Kolke zur Stelle. Kolke war es auch, der in der 42. Minute einen Freistoß von Florent Muslija gerade noch über die Latte lenkte. Der Keeper sorgte dafür, dass es torlos in die Pause ging.

Der zweite Abschnitt begann genauso wie der erste: mit aggressiven Rostockern. In der 52. flankte Haris Duljević von der linken Seite scharf vor das Tor. Huth lenkte den Ball so gerade noch aus der Gefahrenzone.