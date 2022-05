Maina-Doppelpack ausschlaggebend für H96-Sieg

Die Gäste aus Ingolstadt erarbeiteten sich in der ersten Hälfte die besseren Chancen, aber FCI-Mann Michael Heinloth brachte die Gastgeber unfreiwillig per Eigentor in Führung (6.). Valmir Sulejmani traf dann jedoch zügig - aus Ingolstädter Sicht - ins richtige Netz (11.).

Doppelpacker Linton Maina (55./74.) ließ Hannover zweimal jubeln, Filip Bilbijas prompter Anschlusstreffer (75.) für Ingolstadt reichte nicht mehr für Punkte.

Quelle: red/dpa