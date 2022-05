Mit dem 2:1-Sieg über Hannover am 33. Spieltag erklomm der HSV in der 2. Liga zunächst Rang zwei. Allerdings kann Werder Bremen mit einem Sieg oder Remis gegen Erzgebirge Aue am Sonntag wieder an den Hamburgern vorbeiziehen. Durch den eigenen Sieg und die Niederlage von Darmstadt 98 am Freitag bei Fortuna Düsseldorf hat der HSV aber zumindest das Erreichen der Relegation in der eigenen Hand. Selbst der direkte Aufstieg ist noch möglich.

HSV agiert zunächst wild entschlossen

Mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in Folge agierte der vor wenigen Wochen abgeschriebene HSV wild entschlossen. Doch 96 spielte frech auf, nutzte geschickt seine Räume gegen den sehr offensiv ausgerichteten Gastgeber. Angetrieben von 57.000 Fans im Volkspark rollte in der ersten halben Stunde eine HSV-Angriffswelle nach der anderen.