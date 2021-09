Überhaupt Bozenik: Der 21-jährige Slowake, den Fortuna von Feyenoord Rotterdam bekommen hat, gilt ja als ausgesprochener "Knipser". Wie gefährlich er tatsächlich ist, bekam der Jahn in den Folgeminuten aufgezeigt: Als der slowakische Nationalspieler in der 60. Minute flach aus halblinker Position abzog, fehlten nur Zentimeter an Fortunas 2:1.

Kennedys Handtreffer zählt nicht

Wenig später brauchten die Fortunen Glück und einen wohlgesonnenen Schiedsrichter, um nicht in Rückstand zu geraten: Nach einem Eckstoß der Gäste lag der Ball im Tor der Fortuna, doch der Treffer zählte nicht. Schütze Scott Kennedy war der Ball zuvor an die Hand gesprungen. Damit blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.

Düsseldorf spielt am Samstag in Ingolstadt (25.09.2021), Regensburg am Freitag schon gegen Aue.

sid/dpa/red | Stand: 18.09.2021, 15:28